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巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

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巴西1客機空中旋轉墜毀住宅區 機上61人全罹難

記者胡玉立／綜合報導
巴西空難墜毀的客機是機齡14年的ATR 72-500型客機。（美聯社）
巴西空難墜毀的客機是機齡14年的ATR 72-500型客機。（美聯社）

巴西沃帕斯航空公司（Voepass）一架ATR 72雙引擎渦輪螺旋槳客機，9日墜毀在巴西聖保羅州西北約50哩的維涅多市（Vinhedo）住宅區，並起火燃燒，機上61人全數罹難。

沃帕斯航空表示，編號2283客機載有57名乘客和4名機組人員，從巴拉那州卡（Parana）卡斯卡維爾（Cascavel）起飛，在飛往聖保羅瓜魯柳斯（Guarulhos）國際機場途中，於下午1點 30分左右於維涅多墜毀，61人全數罹難。ABC報導，有一名買了票的乘客未搭機。

巴西客機墜毀的地點在聖保羅州住宅區，所幸沒有波及地面人員傷亡。（美聯社）
巴西客機墜毀的地點在聖保羅州住宅區，所幸沒有波及地面人員傷亡。（美聯社）

沃帕斯聲明指出，「目前正優先向受害者家屬提供全面協助，並與當局有效合作以確定事故原因。」

這是自2023年1月以來最嚴重空難，當時尼泊爾雪人航空 (Yeti Airlines) 一架同樣也是ATR 72機型飛機，降落時失速墜毀，造成72人死亡。報告最後歸咎於飛行員失誤。

社群媒體傳閱的影片顯示，ATR 72飛機失控旋轉，墜落在房屋附近樹林後方，隨後冒出大量黑煙。巴西電視網GloboNews播出墜毀飛機的機身冒出濃煙的空拍畫面。

聖保羅州消防隊員、憲兵和民防部門已派人前往現場。聖保羅公安部長德里特（Guilherme Derrite）表示，飛機的黑盒子已被發現。

目擊居民在事故現場附近告訴記者，「我以為它會掉在我們院子裡，真可怕，但感謝上帝，當地居民無人傷亡。」

巴西一架民航客機9日墜毀在聖保羅州的住宅區，機上61名乘客和機組員全部罹難。圖為...
巴西一架民航客機9日墜毀在聖保羅州的住宅區，機上61名乘客和機組員全部罹難。圖為警察封鎖社區現場。（美聯社）

維涅多附近的瓦利尼奧斯（Valinhos）市政府官員表示，當地公寓大樓只有一棟房屋受損，沒有居民受傷。附近居民德利馬 (Daniel de Lima) 向路透表示，「我相信飛機駕駛試圖避開附近人口稠密社區。」

航班追蹤網站Flightradar24表示，飛機發送數據顯示，飛行最後60秒內以每分鐘8000至2萬4000呎速度俯衝。巴西航空事故調查和預防中心Cenipa表示，飛行員沒有回應聖保羅空中交通管制部門呼叫，沒有求助，也沒有表示正在惡劣天氣下飛行。

法國-義大利飛機製造商ATR聲明指出，已獲悉事故涉及其ATR 72-500型號，公司專家「正全力支援客戶並展開調查」。

Cenipa負責人莫雷諾（Marcelo Moreno）表示，現在判定墜機原因還為時過早，「據我們目前所知，飛機並未向交通管制部門報告緊急情況。」莫雷諾說，法國和加拿大調查人員將參與調查，歐洲安全監管機構也表示將提供技術援助。

巴西一架民航客機9日墜毀在聖保羅州的住宅區，機上61名乘客和機組員全部罹難。圖為...
巴西一架民航客機9日墜毀在聖保羅州的住宅區，機上61名乘客和機組員全部罹難。圖為警察封鎖社區現場。（美聯社）

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