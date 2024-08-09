9月移民排期公布 親屬、職業移民多項原地踏步
國務院8日公布2024年9月移民排期，其中親屬移民項目原地踏步；職業移民中國出生原地踏步；非中國出生第一優先和第五優先有名額，無需排期，第三優先倒退一個月到一年不等。
親屬移民類：
第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；
第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)原地踏步；
第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；
第三優先(公民已婚子女)原地踏步；
第四優先(成年公民兄弟姊妹)原地踏步。
職業移民類：
中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；
中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生原地踏步；
中國出生第三優先(一般類)原地踏步，非中國出生倒退一年；
中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步，非中國出生倒退一個月；
中國出生第四優先(一般類)原地踏步，非中國出生原地踏步；
中國出生第四優先(宗教人士)原地踏步；非中國出生原地踏步；
中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；
中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。
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