巴拿馬破偷渡集團 助中走線客來美 VIP路線每人收費最高8000元
連接中美洲與南美洲的「達連隘口」(Darién Gap)儘管路途險惡、須跋山涉水，仍是許多無證移民前來美國邊境的主要路線，去年更創下紀錄，有超過50萬人跨越隘口，湧向美國。巴拿馬的國家邊境服務局(National Border Service)7日表示，已破獲一個協助偷渡中國籍走線客的犯罪組織共15人，以每名走線客收取2600元至8000元提供入境的「VIP路線」。
美聯社報導，今年共有逾22萬人穿越達連隘口，絕大多數走線客都是委內瑞拉人，但近年來中國人已成為通過該處偷渡的第四大群體，從2010至2019年的296人，增加到今年迄今的1萬2000人。
當地檢察官馬奎茲(Emeldo Marquez)表示，中國走線客是走私集團「VIP路線」的主要客戶，每人費用2600元至8000元之間，已有700多人付錢行經巴拿馬偷渡美國。他將此歸因於中國走線客與其他國民相比財力更足。
馬奎茲解釋該路線被稱為「VIP」，因為移動速度比其他移民走的路線快不少。直接穿越達連隘口可能需要五到八天才能走完，沿途是湍急河水、茂密叢林，不時還會遇到野生動物、劫匪，每人要價約500元。「VIP路線」則從哥倫比亞的普爾加納(Capurgana)或內科克利(Necocli)出發，經海路前往巴拿馬的喀里多尼亞(Caledonia)或卡耶多(Carreto)小村，在從那裡使用各種交通工具，包括獨木舟、馬匹、越野型沙灘車(ATV)，平均只花兩天時間穿越叢林。
當局在(Santa Fe)突襲人口走私集團的過程中，繳獲了11輛汽車、20幾支手機、1枝步槍和一些現金。被捕的15名嫌犯都是巴拿馬人，但馬奎茲稱他們為哥倫比亞幫派工作。若罪名成立，每人將面臨15至20年監禁。
7月1日甫上任的巴拿馬總統穆里諾(José Raúl Mulino)承諾遏阻從哥倫比亞進入巴拿馬的移民潮，並與美國政府達成協議，支付遣返航班的費用。美國國土安全部官員皮內羅(Marlen Pineiro)6日表示，巴拿馬將立即啟動遣返航班，以大量包機和商業航班送回達連隘口的走線客。「我們仍在(與巴拿馬)談判，但計畫重點是驅逐和遣返…我還不想給出具體日期，但我認為很快就會開始。」
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