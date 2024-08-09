巴拿馬破偷渡集團 助中走線客來美 VIP路線每人收費最高8000元

無證客聚集在巴拿馬一處歇腳地，等待偷渡美國。(美聯社)

連接中美洲與南美洲的「達連隘口」(Darién Gap)儘管路途險惡、須跋山涉水，仍是許多無證移民前來美國邊境的主要路線，去年更創下紀錄，有超過50萬人跨越隘口，湧向美國。巴拿馬的國家邊境服務局(National Border Service)7日表示，已破獲一個協助偷渡 中國籍走線 客的犯罪組織共15人，以每名走線客收取2600元至8000元提供入境的「VIP路線」。

美聯社報導，今年共有逾22萬人穿越達連隘口，絕大多數走線客都是委內瑞拉人，但近年來中國人已成為通過該處偷渡的第四大群體，從2010至2019年的296人，增加到今年迄今的1萬2000人。

巴拿馬國家邊境服務局宣布破獲一個協助偷渡中國籍走線客偷渡美國的犯罪組織共15人，以每名走線客收取2600元至8000元提供入境的「VIP路線」。(路透)

當地檢察官馬奎茲(Emeldo Marquez)表示，中國走線客是走私集團「VIP路線」的主要客戶，每人費用2600元至8000元之間，已有700多人付錢行經巴拿馬偷渡美國。他將此歸因於中國走線客與其他國民相比財力更足。

馬奎茲解釋該路線被稱為「VIP」，因為移動速度比其他移民走的路線快不少。直接穿越達連隘口可能需要五到八天才能走完，沿途是湍急河水、茂密叢林，不時還會遇到野生動物、劫匪，每人要價約500元。「VIP路線」則從哥倫比亞的普爾加納(Capurgana)或內科克利(Necocli)出發，經海路前往巴拿馬的喀里多尼亞(Caledonia)或卡耶多(Carreto)小村，在從那裡使用各種交通工具，包括獨木舟、馬匹、越野型沙灘車(ATV)，平均只花兩天時間穿越叢林。

當局在(Santa Fe)突襲人口走私集團的過程中，繳獲了11輛汽車、20幾支手機、1枝步槍和一些現金。被捕的15名嫌犯都是巴拿馬人，但馬奎茲稱他們為哥倫比亞幫派工作。若罪名成立，每人將面臨15至20年監禁。