上月被搜查 福耀玻璃華工宿舍環境惡劣 垃圾滿地 鄰：太惡心

福耀玻璃在美工廠因涉及洗錢、潛在人口走私、勞工剝削及金融犯罪，上月26日受到美國國土安全部(HSI)等多家執法機構的上百名聯邦探員突襲搜查。(路透)

中國「玻璃大王」曹德旺的福耀玻璃在美工廠(Fuyao Glass America)，因涉及洗錢、潛在人口走私、勞工剝削及金融犯罪，上月26日受到美國國土安全部 (HSI)等多家執法機構的上百名聯邦探員突襲搜查。附近的街坊鄰居近日透露，早在突襲搜查前就能看出華工宿舍事有蹊蹺。

據代頓每日新聞(Dayton Daily News)報導，執法人員除了福耀玻璃位於俄亥俄州 莫瑞恩市(Moraine)的工廠被搜查，另外也循線往南搜查巴特勒郡(Butler County)自由鎮區(Liberty Township)、克萊蒙郡(Clermont County)邁阿密鎮區(Miami Township)的華工宿舍。

這些住所環境惡劣，單戶住宅內住著十幾人。有人看到工人們在院子裡用抹布或洗碗巾洗澡，而且似乎缺乏許多生活必須設施，前院雜草衝天、滿地菸蒂、柵欄破損。在邁阿密鎮的一間房子甚至擠著20餘人，住在對面的豪蘭(Malia Howland)表示，那間房子前窗沒有窗簾或百葉窗，她可以看到工人們的生活環境除了雙層床什麼都沒有、垃圾滿地，「這太惡心了」。

鄰居表示，這些工人們沒有自己的交通工具，每天都有白色廂型車來往數趟接送他們，每隔幾個月就有四、五個新人帶著簡陋「行囊」：雜貨店塑膠袋裝著雜物入住。菲爾巴克(Stephanie Fillback)說，約三年前她剛搬到附近時就注意到這些奇怪日常，「有輛白色貨車總是很早就來接他們，深夜才送回來」。

在突襲之前，許多鄰居看到附近的三間房子整天都有白色貨車接送人們；突襲當天有人看到白色貨車從福耀被當局拖走。鄰居說，從那時起改由另一台新貨車接送。

該報記者走訪這些被突襲搜查的房屋時，沒有人開門，或是說他們只懂中文、無法回答問題；但開門時，可以看到廚房裡堆滿了盤子，天花板上的黏蠅板全是蟲子屍體。

巴特勒郡財產紀錄顯示，幾處被搜查的房產為一家名為「HELI」的房地產交易公司所有，該公司由林國強(Lin Guo Qiang，音譯)於2021年成立，他就住同條街上的另棟房子裡。不過目前福耀玻璃尚未收到任何指控，該公司表示當局告知目前的調查重點是一家第三方人力派遣公司。

「美國之音」引述負責該調查的國土安全部下屬的國土安全調查署公共事務官員羅伯特·古恩(Robert Gunn)7日在郵件中說：「這項調查仍在積極進行中。我們歡迎公眾繼續對此案提供協助，我們將繼續致力於追蹤事實，並在法庭上陳述我們的案件。」

報導還引述40多歲的華人 張玲(化名)表示自己曾有朋友在俄亥俄州的福耀玻璃工廠工作過，「雇用非法移民是肯定的，發工資用現金，工作強度很大，每周都要加班，晚上還要on call」。

她說，不少在福耀玻璃工作的員工都是福建華人，因為該公司總部在中國福建，所以福建人占工廠中不少管理職位，也經常介紹老鄉入職。底層的工作因為薪水和時長的原因，要招到願意長期工作的美國本地人比較困難，而少數薪酬豐厚的行政管理崗位則比較受美國人歡迎。

福耀玻璃美國工廠於2014年設立，2015年投入運營，2016年10月投產。