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居不易 遷離紐約、波士頓、金山等大城人口速增

記者胡玉立／綜合報導
美國居住大不易，國人遷離紐約等大城市的速度持續加快。(本報資料照片)
美國居住大不易，國人遷離紐約等大城市的速度持續加快。(本報資料照片)

美國居住大不易，在負擔能力和生活成本考量下，國人遷離紐約、舊金山、波士頓等大城市的速度持續加快中；五分之一的Z世代只要價格負擔得起，願意搬去治安不好的地區居住。

根據美國銀行（Bank of America）分析師彙總內部客戶數據報告，4月至6月這三個月內，東北部和西部許多城市「人口大幅下降」，顯示這股自疫情開始的長期趨勢仍在延續中。

東北部地區人口淨流出幅度最大的城市是紐約和波士頓，西部地區人口下降幅度最大的城市是舊金山、洛杉磯、西雅圖以及俄勒岡州波特蘭。

紐約州和加州稅負全國最高。根據加州司法部刑事司法統計中心數據，舊金山也面臨與財產相關犯罪激增的困擾。

俄州哥倫布市第2季遷入量最大

美國前23個主要都會區，俄亥俄州哥倫布市2024年第二季度人口遷入量最大，其次是德州奧斯汀、內華達州拉斯維加斯、德州聖安東尼奧（San Antonio）和佛州傑克遜維爾（Jacksonville）。德州、佛州和內華達州都沒有州所得稅。

美國銀行調查結果也顯示，Z世代和低收入家庭，尤其是租房者更可能在第二季搬家，這可能是迫於財務需要，而非主動選擇。負擔能力和生活成本，很可能是年輕人和低收入家庭搬家的主因。

民眾為有房住 不惜住治安不好區

據統計，25歲至30歲國人的住宅自有率僅為35%，相較之下，所有年齡層的住宅自有率為66%。

房地產仲介公司Redfin最新報告顯示，23.7%的Z世代受訪者願意犧牲自己人身安全，到不太安全的地方買下負擔得起的房子；逾18%的千禧世代和17.5%的 X世代也願意這樣做；嬰兒潮世代只有5.5%願意基於成本考量，甘冒安全風險。

Redfin資深經濟學家德拉坎帕（Elijah de la Campa）表示，年輕一代面臨住房供應緊縮，房價處於歷史高點，加上他們收入和年長者相比相對較少，所以他們願意做出更大犧牲，以找到負擔得起的房子。

福斯新聞報導指出，多年來建設不足，加劇全國住房短缺，過去三年房貸利率迅速上升、建材昂貴，都讓問題加劇；疫情期間幸運鎖住3%以下創紀錄低房貸利率的屋主惜售，房地產市場呈現「金手銬」效應，進一步讓房源供應受限，心急的潛在買家選擇很少。

低收入 德州 舊金山

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