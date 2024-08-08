我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

巴奧／遭瑞典逆轉 張本智和崩潰爆哭「寧願死一死」

國會擬禁用中國製無人機 救難人員反對：美製產品比不上大疆

記者胡玉立／綜合報導
國會擬禁止使用中國製大疆創新(DJI)無人機，但一些地方急難部門反對，他們認為中國生產的無人機價格實惠且技術先進。(美聯社)
國會擬禁止使用中國製大疆創新(DJI)無人機，但一些地方急難部門反對，他們認為中國生產的無人機價格實惠且技術先進。(美聯社)

國會打算明令禁止新型中國製大疆創新(DJI)無人機在美銷售，各地急難救助人員和農民紛紛發起行動抵制禁令，指美國製無人機技術和能力，遠比不上DJI無人機；這些忠實用戶成為大疆創新公司在美遊說對抗國會禁令的最大助力。華爾街日報報導，這顯示美國尚未準備好擺脫對中國製無人機的依賴。

DJI無人機被共和、民主兩黨、軍方和聯邦監管機構貼上「有國家安全風險」標籤；政府對DJI無人機徵收關稅，禁止聯邦機構使用DJI無人機。眾院立法禁止新型號DJI無人機取得在美通訊網路下飛行所需許可證；眾院法案發起人、共和黨眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)表示，「美國必須結束對共產主義中國的依賴，建立美國無人機工業基石」。

參院上周推出其中國無人機禁令版本，中國無人機製造商Autel Robotics也被包括在內，禁令還納入協助急難人員購買美國無人機的撥款計畫。

不過，當前美國企業、地方政府和業餘無人機市場，DJI市占率高達70%至90%。總部位於中國深圳的大疆創新表示，「把無人機最大製造商逐出市場，美國無人機生態系統將因此出現真空狀態。」大疆指稱，禁令可能對美國造成數十億元損失，影響數以千計就業機會。

大疆鼓吹忠實用戶要求民選官員出面阻止禁令，並資助成立「無人機倡議聯盟」(Drone Advocacy Alliance)結合反對禁止中製無人機法案的組織，許多參議員直接面臨公共安全代表和農民的擔憂。

堪薩斯州勞倫斯市警局目前使用20架DJI無人機及其他中國品牌無人機，尋找失蹤兒童、追捕試圖逃脫的暴力犯罪者。該警局無人機團隊協調員芬內利 (Drew Fennelly)說：「我們只是想要最好的技術，以最合理價格保證民眾安全；美國製無人機技術，尚未趕上中國製無人機。」

無人機買家表示，美國無人機供不應求，有時需等待將近五個月才能買到，DJI無人機卻可立即購買。

佛州無人機製造商Censys Technologies執行長佩洛特（Trevor Perrott）表示，「美國無人機公司準備好填補空白嗎？我們還沒準備好。但為長遠利益著想，我們很可能非得撕掉大疆這個OK繃不可」。

眾院 暴力犯罪 華爾街

上一則

「權力的藝術」出版 裴洛西：人權是良心議題 每天研究中國1小時

下一則

開戰來首次 控烏軍跨境進攻 庫斯克州遭砲轟至少31傷

延伸閱讀

美智庫推測中國造世界最大兩棲艦 台專家指可能只是類航母

美智庫推測中國造世界最大兩棲艦 台專家指可能只是類航母
丕優：41%華裔對中國抱正面看法、僅有16%想移居中國

丕優：41%華裔對中國抱正面看法、僅有16%想移居中國
國會擬禁中國製無人機 救難人員抵制：美貨難比大疆產品

國會擬禁中國製無人機 救難人員抵制：美貨難比大疆產品
舊金山無人機執法 彌補警員緊缺

舊金山無人機執法 彌補警員緊缺

熱門新聞

川普質疑賀錦麗族裔背景，賀錦麗（圖）晚間在休士頓活動做出回應。(美聯社)

被川普質疑印裔、非裔變來變去？ 賀錦麗霸氣回應

2024-07-31 22:14
當年29歲的賀錦麗，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦。(歐新社)

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

2024-08-01 03:36
明尼蘇達州長華茲。(美聯社資料照)

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

2024-08-06 10:17
美國共和黨副總統候選人范斯。路透

川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

2024-08-03 09:33
川普遭遇暗殺行動後，特勤局加強海湖莊園的保護。圖為以色列總理內唐亞胡車隊浩浩蕩蕩到訪海湖莊園。(美聯社)

中國公民企圖闖海湖莊園被捕 稱持有文件證明北京與川普遇刺有關

2024-08-03 13:08
副總統賀錦麗（右）與明尼蘇達州州長華茲。（路透資料照）

賀錦麗選華茲而非夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

2024-08-06 12:53

超人氣

更多 >
辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎