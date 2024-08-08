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「權力的藝術」出版 裴洛西：人權是良心議題 每天研究中國1小時

編譯中心／綜合7日電
裴洛西著作「權力的藝術」(The Art of Power)。(取自Amazon網站)
裴洛西著作「權力的藝術」(The Art of Power)。(取自Amazon網站)

前聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)長期為西藏、香港、維吾爾族人權發聲；兩年前也頂住壓力訪問台灣。她近期出書指出，這些是她無法保持沉默的「良心議題」，過去30年來她每天至少花一小時研究中國。

84歲的裴洛西自1987年擔任聯邦眾議員至今，今年在加州選區再度尋求連任。她在2007年寫下歷史，成為美國首位眾院女性議長。

她最近出版「權力的藝術」(The Art of Power，暫譯)一書，談她領導眾院面臨的挑戰與抉擇，其中「從天安門到台灣」一章包括數十年來美國對中政策是否應將人權與貿易脫鉤的難題，及她兩年前旋風訪台的行程。

裴洛西率團在2022年8月初訪台，成為繼1997年時任眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)後，25年來首位訪台的眾院議長、也是層級最高的政要。訪團離台後，中共在台灣周邊舉行大規模軍演，中國也取消多項美中交流。

裴洛西在書中指出，儘管她的訪問惹怒中國國家主席習近平，「我們不能讓北京孤立台灣」。當時承受著壓力，但是訪問台灣仍非常重要。

裴洛西說，她投入公共事務以來，有些議題對她而言是「良心議題」，包括中國打壓西藏、香港、維吾爾族的人權、持續威脅台灣、對伊朗提供科技技術、人才、武器系統，以協助其發展核武等。這些議題，她不會保持沉默。

她在書中提到，美國著眼與中國的經貿關係而犧牲人權的多次拉扯。例如，前總統老布希(George H. W. Bush)在天安門事件後，曾派密使訪中，確保兩國關係不會受影響，也說中國如何對待它的公民是其內政。

當時國會通過保護中國在美留學生的法案，一度遭老布希否決，他先說以行政令命處理，卻是緩兵之計，國會最終通過法案，讓5萬多名中國公民取得永久居留權。

裴洛西也說，前總統柯林頓(Bill Clinton)任內，先是同意國會要求，有條件延長中國「最惠國待遇」地位一年，並附加人權條件，隔年卻則將人權與貿易脫鉤，國會進一步在2000年通過給予中國「永久正常貿易關係」。

裴洛西說，美中關係很重要，中國市場也很大，但美國不能因此就不為中國的人權發聲，否則會失去道德性，她也因此有時候會與民主黨起爭執。

裴洛西指出，她相信國會沒有人比她更了解中國。她30多年來，每天都至少花一小時研究中國，也常因此失去很多睡眠。

裴洛西 眾院 天安門

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