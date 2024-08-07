中企組團訪美 華府推遲加徵關稅 美商界傳達合作態度

中美經貿合作論壇7月29日在紐約舉行。圖為中國貿促會會長任鴻斌致詞。(中新社)

在美國就業 數據引發經濟衰退疑慮之際，中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」發文稱，由近期組織企業家代表團訪美的中國貿促會了解到，許多美企代表明確表示將在近期訪問中國，美商界傳達出合作的態度。

值得注意的是，在中國貿促會訪美期間，美國政府推遲對中國新能源汽車、電池、晶片 、醫療產品等再加徵關稅 的決定。

中國貿促會7月27日至8月1日率中國企業家代表團訪美，是中共三中全會後首個訪美的中國工商界代表團，也是對美國工商界7月中旬，在三中全會後即刻訪問中國的回訪。

玉淵譚天表示，抽取訪問期間美企代表說的話，提及最多次的字詞包含經貿、投資、合作，另還提及晶片、能源技術、生物科技、人工智慧等關鍵詞。玉淵譚天稱，這意味著美國政府對中國打壓的領域，正是美企想與中國合作的領域，「美國商界用行動打臉美國政界」。

玉淵譚天提及，中國貿促會會長任鴻斌在紐約舉行的中美經貿合作論壇上表示，當天活動原定一百人左右參加，但實際出席300多人，足以看出中美雙方對雙邊經貿合作的濃厚興趣和信心。中國貿促會聯絡部長林紅紅也透露，很多美企代表將在近期或者今年以內訪問中國中國，例如美國馬里蘭州會專程率領美企代表團訪中。

中國貿促會訪美期間，美國貿易代表辦公室7月30日宣布，因收到100多條公眾意見，決定推遲對包括電動車及其電池在內的一系列中國進口產品大幅加徵關稅的部分措施，預計8月稍後發布最終裁定。

玉淵譚天稱，當美國政界決定再對中國加徵關稅時，美商界的態度則是：「別，我們想合作。」

此外，中國駐美大使謝鋒接受美國新聞周刊專訪表示，在一些國家「關門」「築牆」「脫鉤」的今天，開放已成為全球稀缺品。中國堅持「開門」「修路」「掛鉤」，將繼續主動對世界張開雙臂，也期待世界向中國敞開懷抱。