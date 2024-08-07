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卡債1.14兆創新高 57%欠債民眾靠刷卡度日

記者胡玉立／綜合報導
美國民眾的卡債又創下新高紀錄，達到1.14兆，有超過一半的國人需要依賴信用卡維生。（美聯社）
美國民眾的卡債又創下新高紀錄，達到1.14兆，有超過一半的國人需要依賴信用卡維生。（美聯社）

紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）有關家庭債務的最新報告發現，美國人的信用卡債務總額已達到創紀錄的1兆1400萬元。數位個人財務公司Achieve調查則顯示，在背負一種以上消費性債務的成年人當中，57%的欠債民眾依賴信用卡維持生計，36%表示自己很難按時償還經常性債務。

紐約聯準銀行：卡費拖欠率變高

紐約聯邦準備銀行研究人員6日在記者會中表示，2024年第二季信用卡欠款增加270億元，年增5.8%；信用卡拖欠率變得更高；過去這一年，約9.1%的信用卡待繳款項陷入拖欠狀態。那些錯過繳款截期、拖欠卡債者，往往是租屋者，信用紀錄較短，信用額度較低，更可能在財務上缺乏緩衝空間。

紐約聯邦準備銀行還發現，年齡介於18至29歲的年輕人和可能受到新冠疫情較嚴重打擊「在疫情期間或許過度舉債」的30至39歲人士，卡債更容易遲還。

哥倫比亞大學商學院(Columbia Business School)教授豪斯（Brett House）表示，疫情爆發後，擁房一直是創造財富最大工具之一，因房價過高而被排除在房地產市場外的民眾，很難獲得同等水平的財務安全保障。

Achieve調查：36%難按時還款

根據Achieve在6月調查2000名揹著一種以上消費性債務的成年人，57%依賴信用卡維持生計，36%表示很難按時償還經常性債務。大多數拖欠債務的受訪者表示，失業或收入減少，是他們最近拖欠債務的主因。

而根據Bankrate個人理財網站的另一份報告，現在有一半的信用卡持卡人，每個月都在揹債。Bankrate資深行業分析師羅斯曼（Ted Rossman）說：「高通膨和高利率侵蝕了美國人的儲蓄，越來越多人欠債欠得更多也更久。」

與此同時，信用卡已成為最昂貴的借貸方式之一。近年來信用卡利率已經很高，聯準會開始升息以抑制通膨，信用卡利率也隨之飆升。

在連續11次升息後，信用卡平均利率升至20%以上，接近歷史最高水平。羅斯曼指出，「信用卡債務處於歷史最高水平，加上平均信用卡利率在創紀錄水平附近徘徊，儘快償還卡債，比以往任何時候都重要。」

羅斯曼計算指出，以年利率20%來說，假設信用卡卡債為美國人平均拖欠的6218元，若每月只償還最低還款額，需要18年才能還清債務，而這段期間需要付出的利息將超過9300元。

美國民眾的卡債又創下新高紀錄，達到1.14兆，有超過一半的國人需要依賴信用卡維生...
美國民眾的卡債又創下新高紀錄，達到1.14兆，有超過一半的國人需要依賴信用卡維生。（美聯社）

信用卡 利率 疫情

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