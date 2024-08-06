我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

憂美經濟衰退 全球股市暴跌：道瓊重挫2.6% 日經狂瀉12.4%破紀錄

編譯陳韻涵／綜合報導
全球股市5日大波動，從日本到美國再到歐洲，接連下挫，投資人擔心重演1987年的「黑色星期一」。圖為紐約證交所內的交易員。（美聯社）
全球股市5日大波動，從日本到美國再到歐洲，接連下挫，投資人擔心重演1987年的「黑色星期一」。圖為紐約證交所內的交易員。（美聯社）

擔心美國經濟衰退，華爾街和全球股市暴跌，道瓊(DJIA)跌2.6%，那斯達克(Nasdaq)跌3.4%，日經225指數狂瀉12.4%，寫下史上最大跌幅，比1987年「黑色星期一」股災還慘。

史坦普500指數(S&P 500)下跌3%，締造近兩年來最糟紀錄；蘋果(Apple，跌4.82%)、輝達(Nvidia，跌6.36%)及其他科技股王跟著摔。

美聯社報導，此次全球股崩從2日的黑色星期五並延續到5日黑色星期一，日經225指數5日開盤暴跌12.4%，締造1987年黑色星期一崩盤以來最糟的一天。

但日本和南韓6日股市開盤，都呈現上漲。

美放緩招聘速度遠超預期

東京交易員5日首次有機會回應美國2日發布的7月非農就業報告，報告顯示美國雇主7月放緩招聘的速度，遠超過經濟學者預期。

這是關於美國經濟不如預期的最新數據，加劇聯準會(Fed)長期透過高利率抑制通膨後，對美國經濟猛踩剎車的憂慮。

專業投資人警告，部分技術因素可能放大市場趨勢，以致跌幅擴大，損失驚人。

南韓Kospi指數下跌8.8%，比特幣(bitcoin)從2日的逾6萬1000元跌破5萬4000元，就連以避險著稱的黃金也下跌約1%。

聯準會例行會議前降息

交易員開始懷疑，股災損失是否真的嚴重到聯準會不得不在9月18日例行會議前，召開緊急會議降息。

財富管理公司Annex Wealth Management首席經濟學者雅各布森(Brian Jacobsen)表示，「聯準會可透過大幅降息挽救局面，但在會議期間降息的理由並不充分；這些通常是為新冠疫情等緊急情況所保留的，而失業率4.3%並非緊急情況。」

美聯社指出，美國經濟仍在成長，美股今年仍穩健上漲，經濟衰退還未確定。

聯準會2022年3月升息時表明深諳其中風險，即過於激進會扼殺經濟，太過溫和則會助長通膨而傷害所有人。

高盛(Goldman Sachs)經濟學者梅里克(David Mericle)認為，2日的報告公布後，未來12個月內出現經濟衰退的可能性增加，可考量「整體數據看似不錯，且未見重大金融失衡」，這種可能性不過從15%增至25%罷了。

可能只是AI熱潮後修正

華爾街部分人士分析，近期下跌可能只是股市今年飆升至數十個歷史新高的修正結果，部分原因歸因於人工智慧(AI)技術熱潮。

過去一段時間，批評者持續認為股價上漲的速度快過公司利潤。

IG North America執行長基納漢(JJ Kinahan)表示：「市場往往會像爬樓梯一樣走高，而會像從窗戶跌落般下墜。」

基納漢將市場最近的擔憂歸因於對AI樂觀情緒消退，企業面臨展示AI如何轉換為利潤等更大的壓力。

全球股市5日接連崩跌，美國各指數都下跌，道瓊工業指數下跌超過1000點。（美聯社...
全球股市5日接連崩跌，美國各指數都下跌，道瓊工業指數下跌超過1000點。（美聯社）

聯準會 降息 AI

上一則

聯邦法院裁定谷歌壟斷搜尋引擎 創反壟斷判決里程碑

下一則

傳私下力勸退選爆嫌隙？裴洛西坦言：還沒跟拜登講過話

延伸閱讀

華爾街空頭分析師終於料中 加倍警告股票風報比不利

華爾街空頭分析師終於料中 加倍警告股票風報比不利
聯準會可能出手救市嗎？曾引發緊急降息的7大事件一次看

聯準會可能出手救市嗎？曾引發緊急降息的7大事件一次看
經濟學家：美尚未陷衰退但接近 Fed有能力有所作為

經濟學家：美尚未陷衰退但接近 Fed有能力有所作為
美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

熱門新聞

川普質疑賀錦麗族裔背景，賀錦麗（圖）晚間在休士頓活動做出回應。(美聯社)

被川普質疑印裔、非裔變來變去？ 賀錦麗霸氣回應

2024-07-31 22:14
共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。（美聯社）

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

2024-07-30 08:03
當年29歲的賀錦麗，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦。(歐新社)

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

2024-08-01 03:36
美國共和黨副總統候選人范斯。路透

川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

2024-08-03 09:33
川普遭遇暗殺行動後，特勤局加強海湖莊園的保護。圖為以色列總理內唐亞胡車隊浩浩蕩蕩到訪海湖莊園。(美聯社)

中國公民企圖闖海湖莊園被捕 稱持有文件證明北京與川普遇刺有關

2024-08-03 13:08
共和黨副總統候選人范斯私下向金主表達拜下賀上是「耍陰招」。圖為范斯28日於明尼蘇達餐館用餐時與員工及客人交談畫面。(美聯社)

范斯認了賀錦麗不好打 稱拜下賀上是「耍陰招」

2024-07-29 22:10

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀