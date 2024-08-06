憂美經濟衰退 全球股市暴跌：道瓊重挫2.6% 日經狂瀉12.4%破紀錄

全球股市5日大波動，從日本到美國再到歐洲，接連下挫，投資人擔心重演1987年的「黑色星期一」。圖為紐約證交所內的交易員。（美聯社）

擔心美國經濟衰退，華爾街和全球股市暴跌，道瓊(DJIA)跌2.6%，那斯達克(Nasdaq)跌3.4%，日經225指數狂瀉12.4%，寫下史上最大跌幅，比1987年「黑色星期一」股災還慘。

史坦普500指數(S&P 500)下跌3%，締造近兩年來最糟紀錄；蘋果(Apple，跌4.82%)、輝達(Nvidia，跌6.36%)及其他科技股王跟著摔。

美聯社報導，此次全球股崩從2日的黑色星期五並延續到5日黑色星期一，日經225指數5日開盤暴跌12.4%，締造1987年黑色星期一崩盤以來最糟的一天。

但日本和南韓6日股市開盤，都呈現上漲。

美放緩招聘速度遠超預期

東京交易員5日首次有機會回應美國2日發布的7月非農就業報告，報告顯示美國雇主7月放緩招聘的速度，遠超過經濟學者預期。

這是關於美國經濟不如預期的最新數據，加劇聯準會 (Fed)長期透過高利率抑制通膨後，對美國經濟猛踩剎車的憂慮。

專業投資人警告，部分技術因素可能放大市場趨勢，以致跌幅擴大，損失驚人。

南韓Kospi指數下跌8.8%，比特幣(bitcoin)從2日的逾6萬1000元跌破5萬4000元，就連以避險著稱的黃金也下跌約1%。

聯準會例行會議前降息 ？

交易員開始懷疑，股災損失是否真的嚴重到聯準會不得不在9月18日例行會議前，召開緊急會議降息。

財富管理公司Annex Wealth Management首席經濟學者雅各布森(Brian Jacobsen)表示，「聯準會可透過大幅降息挽救局面，但在會議期間降息的理由並不充分；這些通常是為新冠疫情等緊急情況所保留的，而失業率4.3%並非緊急情況。」

美聯社指出，美國經濟仍在成長，美股今年仍穩健上漲，經濟衰退還未確定。

聯準會2022年3月升息時表明深諳其中風險，即過於激進會扼殺經濟，太過溫和則會助長通膨而傷害所有人。

高盛(Goldman Sachs)經濟學者梅里克(David Mericle)認為，2日的報告公布後，未來12個月內出現經濟衰退的可能性增加，可考量「整體數據看似不錯，且未見重大金融失衡」，這種可能性不過從15%增至25%罷了。

可能只是AI 熱潮後修正

華爾街部分人士分析，近期下跌可能只是股市今年飆升至數十個歷史新高的修正結果，部分原因歸因於人工智慧(AI)技術熱潮。

過去一段時間，批評者持續認為股價上漲的速度快過公司利潤。

IG North America執行長基納漢(JJ Kinahan)表示：「市場往往會像爬樓梯一樣走高，而會像從窗戶跌落般下墜。」