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美觸發薩姆規則？發明人：尚未陷衰退 但往這方向發展

編譯廖振堯／綜合報導
全球股市大跌，與看壞美國經濟有關係。外界關注美國聯準會升息，但聯準會主席鮑爾遲遲沒有動作。（美聯社）
全球股市大跌，與看壞美國經濟有關係。外界關注美國聯準會升息，但聯準會主席鮑爾遲遲沒有動作。（美聯社）

美歐、亞股重跌，原因之一便是擔憂美國經濟正在放緩，2日公布的7月就業數據似乎已經觸發經濟衰退領先指標的「薩姆規則」(Sahm Rule)；不過發明該規則的薩姆本人表示經濟尚未陷入衰退。

英國BBC報導，美國7月新增11萬4000個就業機會，遠低於預期的17萬5000個；失業率也升至4.3%，接近三年高點，引發了薩姆規則：如果三個月平均失業率比過去12個月的最低水準高出半個百分點，那麼該國就處於衰退的開始。而截至7月的三個月失業率平均值為4.1%，相比之下去年最低為3.5%。

已開發經濟體的央行如英國央行和歐洲央行最近開始降息，但聯準會(Fed)上周決定不降息，更加劇了經濟衰退的擔憂。主席鮑爾(Jerome Powell)雖說9月可能降息，人們擔心已經等過頭，若就業數據顯示經濟已經開始下滑，那麼聯準會行動恐為時已晚。

再加上科技公司及其股價乘著人工智慧(AI)節節高升後，現在出現回調。英特爾(Intel)上周宣布裁員1萬5000人，同時市場謠傳輝達(Nvidia)可能不得不延遲發布新AI晶片，以科技股為主的納斯達克隨之迎來大屠殺，2日暴跌10%。

前聯準會經濟學家、現任New Century Advisors首席經濟學家薩姆(Claudia Sahm)5日在消費者新聞與商業頻道(CNBC)上稱美國現在並未陷入衰退，但是是往衰退方向發展的，「經濟衰退並非不可避免，降息空間很大。」

凱投宏觀(Capital Economics)首席經濟學家席林(Neil Shearing)也說，如果市場持續混亂，並開始威脅具有系統重要性的機構，或更廣泛的金融穩定，衰退就可能發生。但他認為就業數據沒有那麼糟，7月數據疲軟可能是颶風貝羅(Hurricane Beryl)襲擊所致，其他數據也僅顯示勞動力市場正在降溫，但並未崩潰。「解雇人數似乎沒有增加，7月每周平均工時下降幅度不大，這都不代表經濟衰退。」

「薩姆規則」發明人、經濟學家薩姆。(取自領英)
「薩姆規則」發明人、經濟學家薩姆。(取自領英)

就業 降息 央行

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