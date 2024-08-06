美觸發薩姆規則？發明人：尚未陷衰退 但往這方向發展

全球股市大跌，與看壞美國經濟有關係。外界關注美國聯準會升息，但聯準會主席鮑爾遲遲沒有動作。（美聯社）

美歐、亞股重跌，原因之一便是擔憂美國經濟正在放緩，2日公布的7月就業 數據似乎已經觸發經濟衰退領先指標的「薩姆規則」(Sahm Rule)；不過發明該規則的薩姆本人表示經濟尚未陷入衰退。

英國BBC報導，美國7月新增11萬4000個就業機會，遠低於預期的17萬5000個；失業率也升至4.3%，接近三年高點，引發了薩姆規則：如果三個月平均失業率比過去12個月的最低水準高出半個百分點，那麼該國就處於衰退的開始。而截至7月的三個月失業率平均值為4.1%，相比之下去年最低為3.5%。

已開發經濟體的央行 如英國央行和歐洲央行最近開始降息 ，但聯準會(Fed)上周決定不降息，更加劇了經濟衰退的擔憂。主席鮑爾(Jerome Powell)雖說9月可能降息，人們擔心已經等過頭，若就業數據顯示經濟已經開始下滑，那麼聯準會行動恐為時已晚。

再加上科技公司及其股價乘著人工智慧(AI)節節高升後，現在出現回調。英特爾(Intel)上周宣布裁員1萬5000人，同時市場謠傳輝達(Nvidia)可能不得不延遲發布新AI晶片，以科技股為主的納斯達克隨之迎來大屠殺，2日暴跌10%。

前聯準會經濟學家、現任New Century Advisors首席經濟學家薩姆(Claudia Sahm)5日在消費者新聞與商業頻道(CNBC)上稱美國現在並未陷入衰退，但是是往衰退方向發展的，「經濟衰退並非不可避免，降息空間很大。」