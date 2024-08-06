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遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

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美股七雄一開盤市值蒸發1.2兆 蘋果、輝達損失最慘重

編譯莊瑞萌／綜合報導
美股七雄之一蘋果。（美聯社）
美股七雄之一蘋果。（美聯社）

5日全球股市暴跌，連帶重創蘋果與輝達(NVIDIA)等科技股表現，美國公布就業市場報告結果不如預期以及聯準會(Federal Reserve)不確定降息，都是造成這次科技股下跌的因素。

富比世(Forbes)報導，美股5日開盤後不久便急劇下跌，道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)下跌2.8%，創下2022年9月以來最大單日跌幅；史坦普500(S&P 500)下跌也超過4%，亦是2022年9月以來最大跌幅；那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)跌幅6.2%，同樣是自2020年3月以來最大跌幅。

其中受創最深是「美股七雄」(Magnificent 7)股價，例如蘋果開盤便下跌8%、微軟下跌5%、Google母公司Alphabet下跌6%、臉書母公司Meta下跌7%、亞馬遜下跌8%、輝達(NVIDIA)也下跌14%以及特斯拉下跌11%。上述7家公司交易開始幾分鐘後，加總市值便蒸發1.2兆元，其中又以蘋果及輝達市值損失最為慘重，蘋果市值蒸發2700億元以及輝達3800億元。全部「美股七雄」都已出現至少10%的修正，其中亞馬遜自7月2日歷史收盤高點預計下跌24%，而輝達自6月18日的高點則累計下滑32%。

美股七雄之一的微軟。（路透）
美股七雄之一的微軟。（路透）

美股七雄之一的特斯拉。（美聯社）
美股七雄之一的特斯拉。（美聯社）

至於這次市場出現如此跌幅是由多種因素造成。在國內，重大影響因素來自於8月2日公布就業數據不如預期，造成股市下跌以及聯準會不確定降息。另外，投資人對於前幾周大型科技公司財報列出人工智慧(AI)相關費用過高以及AI會帶來的獲利為何不明朗而持續擔憂，都加劇了這次跌勢。

除此之外，股神巴菲特的波克夏控股(Berkshire Hathaway)3日披露將蘋果持股逾半，也讓蘋果股價應聲下跌，輝達則因為其生成式AI(generative AI)晶片開發出現延誤，而造成該公司股價下跌。在海外，由於擔憂日本提高其近零借貸成本對日圓利差交易(carry trade)的影響，導致日本的日經指數(Nikkei)同樣創下自1987年以來最糟糕的表現。

美股七雄之一的輝達。（美聯社）
美股七雄之一的輝達。（美聯社）

美股七雄之一的Google母公司Alphabet。（路透）
美股七雄之一的Google母公司Alphabet。（路透）

輝達 AI 美股

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