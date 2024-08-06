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遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

美中消費者都在減少開支 企業亮紅燈 跨國公司雙重打擊

編譯周芳苑／綜合報導

從食品零售業麥當勞(McDonald's)、乃至於汽車大廠賓士(Mercedes-Benz)都面臨中國和美國兩大市場消費力減弱的挑戰，原因不同，消費者卻都在縮減開支。

在中國，因房地產市場崩壞、薪資壓力大以及擔憂經濟風暴愈演愈烈，消費者刪減支出；而在美國，許多家庭經歷高通膨後手頭拮据，低收入家庭特別明顯，同時勞工部報告稱，7月全美招聘減緩、失業率升至4.3%。

安永(Ernst & Young)首席經濟學家達科 (Gregory Daco)表示，中、美向來是全球消費主力，這兩大地區消費支出面臨壓力。

多家跨國公司面臨中、美市場消費疲軟的雙重打擊，公布第二季業績時紛紛發出銷售疲軟並調降獲利預期等警訊。所幸在股票回購等非營業因素下，目前企業利潤還得以持穩。

百事公司(PepsiCo)已對美、中消費者支出發出警訊。過去幾年，即使價格飆升，消費者仍繼續購買Doritos和Lay's脆片而捨棄到餐廳用餐或旅行等大筆揮霍，如今連這些零食也不買，百事公司點心品牌Frito-Lay北美業務最近一季銷量下降4%。

荷蘭啤酒製造商海尼根 (Heineken) 7月29日公布最新業績，利潤低於預期；隔天，Tide洗衣精和Charmin衛生紙製造商寶潔(Procter & Gamble)公布，獲利意外減少7%。 中國最近舉行年度618購物節，即使大打折扣，消費支出仍減少。

在美國，儘管通膨放緩，許多消費者仍感受到食品雜貨等必需品價格多年上漲的累積影響，高借貸成本和急劇增加的保險成本，帶來更多預算壓力。

麥當勞稱，去年開始，低收入消費者人潮減少，6月同店銷售減少近1% ，創2020年以來季衰退首例。

中國面臨嚴重房地產衰退、對經濟未來擔憂，人們致力儲蓄以防患未然。凱投宏觀(Capital Economics)首席亞洲經濟學威廉斯(Mark Williams)說，美國消費者可預期利率終將降低，而在中國，政府承諾採取措施支持消費，但迄今看不出可能出現大轉變。

中國6月零售額年增率放緩至2%，低於5月的 3.7%，生活必需品和奢侈品業者都受衝擊。

低收入 麥當勞 房地產

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