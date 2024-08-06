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遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

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5大利空引爆全球股災 WSJ：較像是1987年「溫和版」

編譯中心／綜合報導
5日的全球股災由日本開始，一路骨牌倒到美國和歐洲，原因之一就是日本央行無預警升息，重擊市場「賣日圓買美元」的套利操作。圖為日本民眾走過日經指數電子看板。（路透）
5日的全球股災由日本開始，一路骨牌倒到美國和歐洲，原因之一就是日本央行無預警升息，重擊市場「賣日圓買美元」的套利操作。圖為日本民眾走過日經指數電子看板。（路透）

全球股市出現恐慌殺盤，華爾街日報指出，這波全災股災起於2日美國公布的就業數據不佳，有五大利空引爆骨牌效應，掀起市場去槓桿化，包括日圓升值導致利差交易平倉、對美元經濟恐「硬著陸」的疑慮、輝達等熱門股崩盤、股神砍重倉股、中東衝突風險升高等，重現1987年「黑色星期一」的恐慌。

華爾街日報（WSJ）分析，史上1987、1998、2008都有股市崩盤，這次情況不比過去嚴重，算是1987年的「溫和版」。

綜合各媒體分析這波全球股災的五大原因：

利差交易平倉

此次重塑全球資產的變盤時刻，日圓大漲或為最大徵兆。首先是美日利差縮小，引發「利差交易」（carry trade）逆轉。上周日銀（央行）意外升息，市場也幾乎認定聯準會（Fed）9月會降息，市場上最受歡迎的「賣日圓、買美元」利差交易魅力不再，投資人開始將手中的美元資產換回日圓。

對美衰退疑慮

從上周初領失業金人數、ISM製造業指數到失業率，一連串數據指向美國經濟持續疲軟，加上星巴克、P&G等消費品巨頭的財報不如預期，代表這根支撐美國經濟的最大支柱疲軟無力，加深了經濟「硬著陸」的疑慮，引發市場擔心美國經濟從「金髮女孩」轉向衰退。

美國投資者擔心美國經濟進入衰退。圖為紐約證交所交易員派特爾5日神情緊張，在交易廳...
美國投資者擔心美國經濟進入衰退。圖為紐約證交所交易員派特爾5日神情緊張，在交易廳盯著股市數據。(美聯社)

大熱門股崩盤

受人工智慧（AI）熱潮的驅動，之前全球資金前仆後繼湧入輝達（NVIDIA）等美國科技股，也造就「科技七雄」橫空出世。但在「衰退交易」下，投資人開始進入避險模式，大舉撤出這些大型科技股，引發資金輪動。

股神砍重倉股

在美股大回檔之際，巴菲特掌管的波克夏公司，2日公布財報時揭露蘋果持股已比第一季銳減近半；7月以來累計也減持約9000萬股美國銀行。波克夏的現金可能已接近2000億美元的歷來最高，投資人視此為釋放悲觀信號，全球市場為之震撼。

5日的全球股災由日本開始，一路骨牌倒到美國和歐洲，原因之一就是日本央行無預警升息...
5日的全球股災由日本開始，一路骨牌倒到美國和歐洲，原因之一就是日本央行無預警升息，重擊市場「賣日圓買美元」的套利操作。（美聯社）

中東情勢惡化

哈瑪斯領袖哈尼雅7月31日在德黑蘭遭暗殺，區域緊張情勢隨即惡化，預計伊朗近日可能會進行報復。伊朗外交部發言人5日在記者會上表示，伊朗並不希望區域緊張局勢升級，但懲罰侵略者並對以色列及其冒險主義造成威懾，可強化區域的穩定與安全。市場對此更添焦慮。

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