不只拳擊有性別風波 歷史和人類學家指「這些人」特別容易被針對

阿爾及利亞拳擊女將克莉芙。（路透）

阿爾及利亞拳擊女將克莉芙（Imane Khelif）稍早正面回應性別風波，吐露外界對於其性別的錯誤認知「傷害人類尊嚴」，並要求國際社會「停止霸凌運動員」。政治新聞網站Politico報導，其實不只拳擊項目有性別風波，網球女將小威廉斯和WNBA球星格林納也曾面臨類似指控。歷史學家和人類學家說，有色人種女性常面臨這類過度審查。

歷史學家和人類學家表示，在性別檢測 和錯誤指控方面，有色人種女性運動員歷來受到過度審查和歧視，而台灣拳擊女將林郁婷和阿爾及利亞女將克莉芙是這類狀況的最新事例。克莉芙的同胞也出面為她抱不平，並提出類似看法。38歲男粉絲穆罕默德（Adel Mohammed）3日表示：「這都是因為她是阿爾及利亞人，因為她是非洲人。這些評論出自白人。這是一種種族歧視 。」

瑞士人權和體育中心主任帕約什妮．密特拉（Payoshni Mitra）和亞洲和非洲數十名女性運動員合作，反對性別測試。她說，更多來自「南方世界」和開發中國家的女性受到體育項目性別檢測的影響。

密特拉表示：「體育非常以歐洲為中心，處理問題的方式不見得是全球性的。我們需要接受女性的多樣性，而我們目前還沒有看到合乎這點的情況。」

密特拉和其他倡議人士與人類學家指出，國際體育聯合會並不關心提倡理解性別和性別認同多樣性，且那些性別測試往往針對不符合西方白人女性理想氣質的有色人種女性運動員。

例如，網路陰謀論和假訊息曾經傳播和指控美國網球女將小威廉絲是男性。WNBA球星格林納也面臨類似虛假指控，這些指控源於歷史種族主義：她們常被認為不夠女性化、肌肉過於發達。

紐約市 立大學兼任教授、醫療人類學家丹雅爾．格林菲斯表示：「這些例子讓我覺得種族歧視和跨性別恐懼某種程度上密不可分。這與一段關於種族劃分性別的悠久歷史有關，黑人女性被認為比白人女性更加有男性氣概。」