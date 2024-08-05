內唐亞胡：以色列與伊朗展開「多線戰爭」 美準備護以

以色列總理內唐亞胡在內閣會議上表示，以色列已經與伊朗及其代理人展開「多線戰爭」。(歐新社)

以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)4日在內閣會議上表示，以色列已經與伊朗 及其代理人展開「多線戰爭」，美國和盟國準備保衛以色列免受預期的反擊，並防止更具破壞性的地區衝突爆發。

美聯社報導，以加戰爭進行快要十個月，而且在上周，一名真主黨(Hezbollah)司令官在黎巴嫩、一名巴勒斯坦「哈瑪斯 」(Hamas)組織最高政治領袖在伊朗被殺害，伊朗與其盟友讉責以色列，威脅要報復。哈瑪斯表示已開始討論選出新領袖。

內唐亞胡表示，以國面臨任何處境都已做好準備；約旦外交部長沙法迪(Ayman Safadi)罕見拜訪伊朗，為外交斡旋出力，他表示，希望遏止區域危機再升高；但美國國防部則把大量資源移往中東地區。

白宮副國家安全顧問費納(Jon Finer)表示，美方將盡一切可能，確保當前局勢不致於沸騰到外溢。

以色列境內一些人民正在準備防炸彈掩體，另回想起4月疑似以國發動空襲，擊殺兩名伊朗將領之後，伊朗史無前例地發動軍事襲擊；以國表示，當時幾乎所有無人機、彈道飛彈及巡弋飛彈都被攔截。

以國緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」(Magen David Adom)表示，特拉維夫市附近4日發生動刀捅人攻擊事件，一名70多歲婦女、一名80多歲男子遇害，另兩人受傷；警方表示，這起攻擊是一名巴勒斯坦好戰分子發動，兇手已被擊斃。

加薩地區巴人民兵往邊界的以色列社區發射至少五枚拋擲物，未造成死傷或損害。

黎巴嫩真主黨民兵自以哈戰爭爆發以來，就與以色列沿兩國邊境持續駁火，近幾個月愈演愈烈。真主黨表示，行動的目標在減輕都接受伊朗援助的哈瑪斯盟友所承受的壓力。上周真主黨一名司令官遭擊斃之後，美國在內的愈來愈多國家鼓勵其公民離開黎巴嫩。

黎巴嫩國營的「國家新聞社」(National News Agency)表示，以國針對拜特列夫(Beit Lef)一棟民房進行攻擊，該國衛生部表示，兩人因此重傷。

加薩「衛生部」表示，以色列攻擊兩所加薩市學校，造成至少25人喪生、另19人受傷；美聯社視頻指出，死者中至少有一名兒童；以國軍方表示，己方攻擊的是哈瑪斯指揮中心，而巴人好戰分子都躲藏在平民地區。