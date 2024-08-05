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傳拜登嗆內唐亞胡：別唬我 不要把美支持視理所當然

編譯盧思綸、茅毅／綜合報導
中東局勢緊，拜登總統(左圖)與以色列總理內唐亞胡(右圖)的關係，也隨之緊張。據報導，兩人在日前電話通話中爭執。(美聯社)
中東局勢緊，拜登總統(左圖)與以色列總理內唐亞胡(右圖)的關係，也隨之緊張。據報導，兩人在日前電話通話中爭執。(美聯社)

伊朗計畫報復哈瑪斯領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)在德黑蘭遇刺，拜登總統3日說，他仍希望伊朗能使中東緊張降溫，但他沒把握。法國外交部同日表示，美國國務卿布林肯及法國外長塞儒內也通話，一致呼籲各方保持最大程度克制，以防止任何會對該地區帶來毀滅性後果的衝突。

紐約時報3日引述一位美國官員報導，拜登1日和以色列總理內唐亞胡通話的氣氛「激烈」，內唐亞胡否認以色列是達成加薩停火協議的障礙，也不認同拜登說在伊朗境內擊殺哈瑪斯領導人哈尼雅的舉動，恐妨害達成該協議以及使人質獲釋的努力。

該報導說，這凸顯自去年10月以哈戰爭爆發以來，美以這兩個盟友間最新的嫌隙，並使拜、內兩人間的緊張升溫。

以色列電視台「第12頻道」3日報導，拜、內通話時，內唐亞胡聲稱將盡快派代表參與並恢復與哈瑪斯的停火談判，被拜登直接飆罵「別唬我」。拜登最後還對內唐亞胡直言，「不要把美國總統(的支持)當作理所當然」。

英國電訊報3日則引述一位以色列高官報導稱，拜登7月宣布退選後，內唐亞胡在對伊朗動武上似乎變得更大膽。

以色列時報4日報導稱，以國政府內部矛盾變大。包括國防部長葛朗特和參謀總長哈勒維在內的高官，3日晚間向內唐亞胡明言，若他仍堅持加薩停火協議加入新的條款，將妨礙協商中的停火與釋放人質協議。內唐亞胡則反擊稱，這些官員應歸咎哈瑪斯、而不是指責他。

在中東情勢愈演愈烈下，美國駐黎巴嫩大使館3日呼籲旅居當地的美國公民，若能取得任何機票就離境。英國外交大臣拉米3日呼籲其公民立即離開黎巴嫩。

拜登 以色列 伊朗

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