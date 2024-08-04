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癌症年輕化 防癌協會：30-59歲世代 比父母更容易罹17種癌

編譯陳韻涵／綜合報導
美國防癌協會新研究發現，30歲到59歲的成人，易罹癌病原因可能攸關久坐的工作形式、環境影響和生活習慣。(美聯社)
美國防癌協會新研究發現，30歲到59歲的成人，易罹癌病原因可能攸關久坐的工作形式、環境影響和生活習慣。(美聯社)

美國防癌協會(American Cancer Society, ACS)研究發現，30歲到59歲的成人，比前幾個世代的長輩更容易罹患乳癌、肝癌、大腸直腸癌和胰臟癌等17種癌症，箇中原因可能攸關久坐的工作形式、環境影響和生活習慣。

新聞媒體Axios報導，這項研究凸顯，儘管醫學科技進步並在治療和預防方面取得重大進展，但未來的癌症負擔可能增加。

全國公共廣播電台(NPR)曾報導，國家癌症研究所(National Cancer Institute)今年6月發表的一項研究顯示，隨著年齡增長，1965年到1980年出生的X世代(Gen Xers)被診斷罹患癌症的機率，比前幾個世代的長輩還高。 

未參與這項研究的紐約史隆．凱特林癌症中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)腸胃腫瘤科主任瑟賽克(Andrea Cercek)表示，「在單一資料集(dataset)中，看到所有數據，確實相當可怕。這與我們已知且臨床已注意的狀況類似，我們不明究理。」

ACS於「刺胳針」(The Lancet)8月號期刊發表的研究，分析1920年至1990年共2370萬名病患的病例數據，並根據患者的出生年分進行分類，畢竟同年代的人更有可能在關鍵發展時期，共享相似的社會、經濟和環境因素。

研究人員發現，根據34種癌症探究前述病患的病例，結果發現約17種癌症的確診機率在半數年輕人中增加。 

1920年之後，其中八種不同癌症的發生機率，隨著每個連續年齡組的增加而成長。

若與1955年出生的成人相比，1990年出生的成人罹患小腸癌、腎癌和胰腺癌，其中女性病患罹患肝癌和膽管癌的機率增加兩倍到三倍。

另在女性肝癌和子宮內膜癌、男性睪丸癌，以及膽囊癌和大腸癌這五種癌症方面，年輕世代的罹癌死亡率偏高。

ACS首席科學家達胡特(William Dahut)表示，就算我們有更好的藥物治療病患，這種趨勢仍令人擔憂。

達胡特認為，久坐的生活方式和肥胖比率增加，可能是年輕世代罹癌率上升的關鍵，這17種癌症中，有10種與肥胖有關。

專家認久坐的生活方式和肥胖比率增加，可能是年輕世代罹癌率上升的關鍵，17種癌症中...
專家認久坐的生活方式和肥胖比率增加，可能是年輕世代罹癌率上升的關鍵，17種癌症中，有10種與肥胖有關。(美聯社)

Axios報導指出，致癌物質等環境因素，普遍使用抗生素，以及生活方式改變，也有可能導致年輕世代更容易罹癌。

癌症 刺胳針 凱特

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