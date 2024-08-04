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美醫學會：網售減肥藥「索馬魯肽」 42%商家不合法

記者胡玉立／綜合報導
美國醫學會健康論壇發表新研究顯示，網路藥房減肥藥多不合法，提醒消費者要小心。(美聯社)
美國醫學會健康論壇發表新研究顯示，網路藥房減肥藥多不合法，提醒消費者要小心。(美聯社)

美國醫學會健康論壇(JAMA Health Forum)2日發表研究顯示，含索馬魯肽(semaglutide)成分的減肥藥，近年大受歡迎，截至去年12月為止，全美已開出逾250萬張處方。但同日發表的另一研究顯示，銷售「索馬魯肽」的網路藥房有42%不合法，消費者很可能面臨被騙或收到不安全產品的風險。

「索馬魯肽」這種被丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)用來製作胰妥讚(Ozempic)或Wegovy的活性成分，用來治療2型糖尿病，但它能成功減重，近年非常流行；藥廠供不應求，加上Medicare醫療保險不承保減肥藥，不少州的Medicaid計畫嚴格限制承保範圍，許多人在當地藥房找不到藥，便轉向網路供應商和遠距醫療。

美國醫學會期刊網路開放版(JAMA Network Open)2日發表研究顯示，42%線上藥房非法銷售「索馬魯肽」，卻沒有有效的經營許可證，是在未經處方情況下賣藥。

研究作者、聖地牙哥加州大學全球健康教授麥基(Tim Mackey)表示，上網買減肥藥的人「面臨收到無效和危險產品的嚴重消費風險」。

True You Weight Loss減重診所創始人、醫療研究總監麥高恩(Christopher McGowan)則表示，這款屬於「胰高糖素样肽-1」(GLP-1)類型藥物短缺，已導致「非法仿冒品黑市」出現。

未參與該研究的麥高恩說：「這非常可怕；非法藥房的產品不受監管、品質低，還可能受污染。一般人不能指望自己安全可以穿越線上藥物雷區，最好堅持使用FDA授權的品牌藥。」

麥基說，許多人因為保險計畫不支付注射費用或因醫生不願開處方，於是上網購買索馬魯肽。麥高恩則說：「人們轉向網路尋找替代品，不令人意外；不幸的是，這成為無良供應商掠奪絕望者的機會。」

麥基和同事從六家網路藥局訂購索馬魯肽樣本，測試其品質和安全性，結果只收到三份，其他賣家要求付更高款項，才能「清關」寄貨。此外，有些網購樣本的索馬魯肽含量，比標籤標註含量高出39%，可能導致服用過量。

醫療保險 減重 加州大學

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