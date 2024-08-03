7月就業降溫 憂經濟衰退 美股大跌 市場料9月降息

就業數字少於預期，失業率攀升，造成2日股市震盪，道瓊工業指數重挫。（美聯社）

勞工部 最新數據指出，就業 機會雖仍在增加，但7月增長減緩，而失業率程度則來到2021年最高的4.3%，環比6月的4.1%來得高，2日道瓊指數為之下滑600多點；但勞工統計局指出，亞裔的失業率反其道而行，7月環比6月由4.1%下降到3.7%；投資 人憂心經濟會走軟，但猜測聯準會(Fed)降息幅度會擴大。

失業率4.3% 近3年最高

華爾街日報2日報導，官方數據指出，7月就業增幅減緩到11萬4000個，未能達成預期值；失業率則上升到近三年來最高。消息傳出後，股市大跌，反映投資人對經濟趨疲再生憂慮；銀行股到小型公司股受到最大衝擊；國債殖利率大致下跌到4%以下。

大型科技財報令人失望

科技股極重的那斯達克指數由最近的高點下跌至少10%，大型科技公司財報獲利令人失望，讓一些投資人質疑最新人工智慧概念股引發今年科技股大漲的狂熱已經退燒。

一些投資人也開始懷疑，聯準會是否等太久還沒開始降息，此一論點雖仍懸而未解，但9月降息看來勢在必行；許多投資人要求聯準會降息半個百分點而非四分之一個百分點。

就業市場自新冠疫情後火熱，但勢必走軟，目前擔心的是會不會繼續走軟到進入衰退；2日的新就業報告不是本周唯一指出經濟走軟的消息。供應管理協會(Institute for Supply Management)1日報告也指出，製造業就業也轉差。

勞工部指出，7月平均時薪同比去年升3.6%，也比最近的通膨速率來得高，但增幅為2021年5月以來最小。

失業率上升的原因在找工作的人增多，而非失業人數上揚。勞工參與率由6月的62.6%，上升到7月的62.7%；若不計參與率的增幅，失業率維持在4.1%。

CNBC報導，亞裔失業率逆勢下降，由6月的4.1%，7月則降到3.7%。經濟政策研究所(Economic Policy Institute)經濟學者古爾德(Elise Gould)指出，整體失業率7月雖上升，但是對25到54歲的工人，就業市場依然很好。

白人失業率則由6月的3.5%上升到7月的3.8%；同期西語裔由4.9%升至5.3%；非裔則維穩在6.3%。

若加計性別，非裔女性失率由6月的5.7%，7月小跌到5.5%；非裔男性由6月的6.1%升到7月的6.6%。同期白人男性失業率由3.2%升到3.5%，白人女性則由3.1%升到3.4%。亞裔男女失業率尚無法取得。

古爾德強調這些就業數據有很多不穩定因素，對少數族裔尤其如此，她另警告別對這些趨勢解讀過多。