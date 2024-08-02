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美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

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「換囚談判起關鍵作用」白宮做球給賀錦麗 拜賀齊見獲釋人質

編譯盧炯燊／綜合報導
拜登總統在換囚談判過程始終參與，但白宮仍做球給參選總統的賀錦麗，兩人一起會見獲釋美國公民及家屬。（歐新社）
拜登總統在換囚談判過程始終參與，但白宮仍做球給參選總統的賀錦麗，兩人一起會見獲釋美國公民及家屬。（歐新社）

美國與俄羅斯達成冷戰後最大規模的換囚，總統拜登形容為外交壯舉，白宮也忙不迭為篤定成為民主黨總統候選人的副總統賀錦麗邀功。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)1日在記者會上表示，將在海外給錯誤扣留的美國人送回返國，是總統拜登與副總統賀錦麗政府的絕對優先事項。

蘇利文又說，賀錦麗今年2月出席慕尼黑安全會議期間，與德國總理蕭茲(Olaf Scholz)有所接觸，她在會議上與對方討論了這個(換囚)問題，並請求蕭茲協助。

他說，在此之前拜登與蕭茲作了一次相關談話，其後在雙方高層接觸及總統與總理的來回交流裡，賀錦麗與蕭茲面對面的討論換囚問題。

消息指，賀錦麗當時要求大部分助手離開，與蕭茲面對面談及拜登之前與他討論過的事情，即德國釋放被關押的俄國聯邦安全局(FSB)殺手柯拉希可夫(Vadim Krasikov)，以交換俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)及兩個未具名的美國公民，這正是換囚的關鍵部分。

蘇利文形容，賀錦麗是協助實現這一目標的團隊參與者，也是團隊的核心成員。

有白宮其他官員也說，賀錦麗在慕尼黑安全會議期間，也與斯洛文尼亞總理戈洛布(Robert Golob舉行了專門安排的會晤，目的也是協助幫斯洛文尼亞與其他多國換囚。

蘇利文在談及拜登在談判中的角色時，強調這是典型的拜登糾集盟友來拯救美國公民以及俄羅斯自由戰士，他將整個團隊聚集在一起，推動這件事達到完美結局。

根據白宮安排，拜登與賀錦麗定於1日晚上11時30分，在馬里蘭州安德魯斯聯合基地(Joint Base Andrews)會見獲釋的美國人及他們的家屬。

在白宮形容這次大規模換囚是外交勝利，並藉此為賀錦麗加分的同時，共和黨總統候選人、前總統川普在他自己的社媒Truth Social 貼文，指出美國從來沒有達成過良好的協議，談判代表所取得的結果「令人尷尬」。

賀錦麗 拜登 白宮

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