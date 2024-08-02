WSJ：獨裁國家劫持人質 當成對抗西方的籌碼

全球各地的獨裁國家恣意逮捕並對外國公民判刑，利用他們作為實現地緣政治目標的籌碼。

華爾街日報報導，過去恐怖分子和叛亂分子經常劫持人質，近年卻有愈來愈多民族國家(nation-states)仿效；這不僅對西方民主國家構成新挑戰，俄羅斯 、中國、伊朗 和北韓等競爭對手，在烏克蘭和中東衝突的前提之下，關係變得更密切。

這是一場不公平的競爭，具法治和獨立司法機關的國家不能透過以牙還牙的方式報復，也無法禁止該國公民前往對手國家。

目前約有數百名美國及其民主盟國的公民，因為政治原因被獨裁政權關押；光是最近幾個月，俄羅斯就逮捕數名美國人。

曾參與處理備受矚目案件的華府國際情資與安全顧問企業「蘇凡集團」(Soufan Group)資深研究員維娜‧納吉布拉(Vina Nadjibulla)表示：「大國競爭回歸，造就旨在達到政治影響力的劫持人質行為。關心公民的民主國家最容易受到傷害，因此俄羅斯等獨裁國家可以利用這種不對稱優勢。」

冷戰期間(Cold War)也曾發生錯誤拘留的案例，但沒那麼頻繁，部分原因是，當時極少西方人跨越鐵幕(Iron Curtain)。

伊朗革命政權1979年開始抓美國外交官，並在黎巴嫩資助綁架西方人的行為，帶頭將劫持人質當作現代國際治國手段的特色。

過去十年來，數十名歐美公民被關押在德黑蘭的伊文監獄 (Evin prison)，作為交換現金或換囚的籌碼，交換因恐怖主義或洗錢等罪名而遭拘留的伊朗人；時至今日，仍有不少歐美公民被關在伊文監獄。

2015年被拘留、2023年獲釋的伊朗裔美國商人納馬齊(Siamak Namazi)回憶說道：「在那裡的八年期間，我親眼目睹伊文監獄變成人質的反烏托邦聯合國(dystopian United Nations)。」

納馬齊說：「在伊朗看來，人質外交的唯一風險是聲譽，但當你身處伊朗的伊斯蘭國度，並沒有良好聲譽需要維護。若劫持並拘留人質，最終可以得到你想要的，那就是具成長性的做法。」