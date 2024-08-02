我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

WSJ：獨裁國家劫持人質 當成對抗西方的籌碼

編譯陳韻涵／綜合報導

全球各地的獨裁國家恣意逮捕並對外國公民判刑，利用他們作為實現地緣政治目標的籌碼。

華爾街日報報導，過去恐怖分子和叛亂分子經常劫持人質，近年卻有愈來愈多民族國家(nation-states)仿效；這不僅對西方民主國家構成新挑戰，俄羅斯、中國、伊朗和北韓等競爭對手，在烏克蘭和中東衝突的前提之下，關係變得更密切。

這是一場不公平的競爭，具法治和獨立司法機關的國家不能透過以牙還牙的方式報復，也無法禁止該國公民前往對手國家。

目前約有數百名美國及其民主盟國的公民，因為政治原因被獨裁政權關押；光是最近幾個月，俄羅斯就逮捕數名美國人。

曾參與處理備受矚目案件的華府國際情資與安全顧問企業「蘇凡集團」(Soufan Group)資深研究員維娜‧納吉布拉(Vina Nadjibulla)表示：「大國競爭回歸，造就旨在達到政治影響力的劫持人質行為。關心公民的民主國家最容易受到傷害，因此俄羅斯等獨裁國家可以利用這種不對稱優勢。」

冷戰期間(Cold War)也曾發生錯誤拘留的案例，但沒那麼頻繁，部分原因是，當時極少西方人跨越鐵幕(Iron Curtain)。

伊朗革命政權1979年開始抓美國外交官，並在黎巴嫩資助綁架西方人的行為，帶頭將劫持人質當作現代國際治國手段的特色。

過去十年來，數十名歐美公民被關押在德黑蘭的伊文監獄(Evin prison)，作為交換現金或換囚的籌碼，交換因恐怖主義或洗錢等罪名而遭拘留的伊朗人；時至今日，仍有不少歐美公民被關在伊文監獄。

2015年被拘留、2023年獲釋的伊朗裔美國商人納馬齊(Siamak Namazi)回憶說道：「在那裡的八年期間，我親眼目睹伊文監獄變成人質的反烏托邦聯合國(dystopian United Nations)。」

納馬齊說：「在伊朗看來，人質外交的唯一風險是聲譽，但當你身處伊朗的伊斯蘭國度，並沒有良好聲譽需要維護。若劫持並拘留人質，最終可以得到你想要的，那就是具成長性的做法。」

伊朗 監獄 俄羅斯

上一則

「換囚談判起關鍵作用」白宮做球給賀錦麗 拜賀齊見獲釋人質

下一則

換囚行動關鍵人物 普亭終換回「愛國者」殺手 多年來列名單首位

延伸閱讀

專家：美國在中東權力真空 激化衝突

專家：美國在中東權力真空 激化衝突
哈瑪斯領袖遇襲身亡 伊朗在血債血償聲浪中送葬

哈瑪斯領袖遇襲身亡 伊朗在血債血償聲浪中送葬
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
路透：伊朗召集代理人團體 商討如何報復以色列

路透：伊朗召集代理人團體 商討如何報復以色列

熱門新聞

前總統川普。（美聯社）

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

2024-07-28 20:02
總統拜登（右）與前總統歐巴馬（左）3月連袂參加紐約市的募款活動。資料照片。（美聯社）

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

2024-07-27 07:24
共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。（美聯社）

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

2024-07-30 08:03
川普質疑賀錦麗族裔背景，賀錦麗（圖）晚間在休士頓活動做出回應。(美聯社)

被川普質疑印裔、非裔變來變去？ 賀錦麗霸氣回應

2024-07-31 22:14
美國總統拜登稍早發表全國電視演說。(路透)

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

2024-07-25 09:10
副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統，使民主黨士氣大振，三份最新民調都顯示，賀錦麗支持度領先共和黨總統提名候選人川普。（路透）

賀錦麗民調超前川普穩贏了？要看4順風能否壓倒3逆風

2024-07-26 07:29

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」