換囚行動關鍵人物 普亭終換回「愛國者」殺手 多年來列名單首位
俄羅斯與西方國家1日進行冷戰後最大規模換囚行動；現年58歲、因謀殺罪被囚在德國的俄國聯邦安全局(FSB)殺手柯拉希可夫(Vadim Krasikov)，多年來一直是克里姆林宮的交換名單第一人。今年稍早俄國總統普亭暗示他有興趣換囚，以釋放一名被關在德國的「愛國者」，指的就是柯拉希可夫。
德國媒體報導，柯拉希可夫已搭上前往土耳其首都安卡拉的飛機。
柯拉希可夫2019年8月23日在德國首都柏林一座公園，持消音器手槍射殺克里姆林宮當局反對人士、40歲的喬治亞共和國公民康戈什維利(Zelimkhan“Tornike”Khangoshvili)之後，當場被捕；2021年他被德國當局判處無期徒刑。
德國法官判刑時曾表示，柯拉希可夫是按照俄國當局命令行事，俄方提供他虛假身分、護照和殺人資源。柯拉希可夫曾隸屬於俄國聯邦安全局(FSB，前身是KGB)特種部隊。此案後來引發俄德重大外交爭端，雙方為此驅逐對方外交人員。
前KBG資深人士向美聯社表示，對普亭來說，釋放俄羅斯特工對未來臥底任務成功，非常重要；這表明即使特工被捕，莫斯科也會為了釋放他們而進行談判。
柯拉希可夫被捕時，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，德方有關俄羅斯國家參與該案的指控「毫無根據」。
德國主審法官表示，柯拉希可夫曾結過兩次婚，是三個孩子的父親，之前沒有任何前科，但紀錄顯示，他曾因2013年在莫斯科殺害一名商人，受到俄羅斯當局通緝。
2024年2月，普亭接受前福斯新聞王牌主播卡爾森(Tucker Carlson)採訪時表示，俄羅斯願用華爾街日報記者格什科維奇(Evan Gershkovich)換回一名俄羅斯「愛國者」，此人因「消滅一名在高加索地區戰鬥中殺害俄羅斯士兵的土匪」，被關押在「美國盟國」。言下之意，就是柯拉希可夫。
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