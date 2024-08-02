這4位囚犯獲俄國釋放 WSJ記者提正式請求盼專訪普亭

俄國安全人員正陪同獲釋的華爾街日報記者格什科維奇，準備上機。（歐新社）

本月1日四方和俄羅斯 交換多名囚犯，其中包括華爾街 日報記者格什科維奇(Evan Gershkovich)等人。以下簡介俄羅斯釋放的四人。

格什科維奇：他於2023年3月在葉卡捷琳堡遭到拘留，當局在沒有證據情況下，指控他應美國中央情報局(CIA)要求收集軍事設備工廠的秘密。針對這項指控，他本人、雇主與美國政府都嚴加否認。今年7月，法院經過閉門審判後以間諜罪起訴32歲的格什科維奇，並判刑16年。

國會山莊報轉述華爾街日報說法，格什科維奇在被釋放前曾正式提出請求，希望普亭能接受他的專訪。華爾街日報總編輯塔克(Emma Tucker)在1日也感謝拜登及政府「堅持不懈地努力協助格什科維奇回國，並未讓他因為未曾犯下的罪行被送往俄羅斯的勞改營。」她說，「我們也感激其他協助讓格什科維奇惡夢畫下句點的政府，特別是發揮了關鍵作用的德國政府。」

惠蘭(Paul Whelan)：來自密西根州的企業安全公司執行長惠蘭於2018年在莫斯科被捕，當時他前往參加友人的婚禮，他被控從事間諜並在2020年被起訴以及判刑16年，54歲的惠蘭駁斥這是捏造的指控。

庫瑪謝瓦(Alsu Kurmasheva)：具有美俄雙重國籍，2023年在家鄉被捕，當時她正探視病中的母親。她在美國政府資助的自由歐洲電台(Radio Free Europe/Radio Liberty)擔任編輯工作，遭指控未自行通報為「外國代理人」並在7月因散播俄國 軍方假消息罪名遭到起訴，但事後其家人與雇主皆予以否認。47歲的庫瑪謝瓦被判刑6年半。