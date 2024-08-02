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美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

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納瓦尼之死曾影響換囚 拜登親自交涉說服蕭茲 退選當天還在協商

記者胡玉立／綜合報導
促成這次大換囚行動的關鍵，是拜登總統今年2月說服了德國總理蕭茲(左)同意，因為俄國希望的頭號囚犯柯拉希可夫被關在德國。（路透）
促成這次大換囚行動的關鍵，是拜登總統今年2月說服了德國總理蕭茲(左)同意，因為俄國希望的頭號囚犯柯拉希可夫被關在德國。（路透）

美國廣播公司(ABC)1日揭露，冷戰以來西方與俄羅斯最大規模的換囚協商過程，顯示換囚協議歷經數月談判，俄羅斯反對派領袖納瓦尼2月在獄中死亡，曾影響換囚。此外，拜登總統直接參與換囚協商，因事涉多國，他在年初說服了德國總理蕭茲，宣布退選當天還致電斯洛維尼亞總統，談判在兩周前取得進展。

高層政府官員向ABC表示，「這次換囚並非偶然，的確是拜登總統的大力領導和堅實關係的結果。」

官員透露，「拜登宣布退選當天(7月21日)、發表退選聲明前一小時，都還在與斯洛維尼亞總統通電話，敦促他們做出最後安排，讓換囚順利完成」。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)1日表示，美國和盟國制定的囚犯協議，其實包括釋放2021年被俄羅斯逮捕的反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)，但是俄羅斯當局2月16日宣布納瓦尼在獄中死亡。

官員透露，美國談判團隊得知納瓦尼死訊，有些人覺得「在讓華爾街日報記者格什科維奇(Evan Gershkovich)、前陸戰隊員惠蘭(Paul Whelan)回家的努力上，失了動力」。但蘇利文「仍然看到前進的道路，只是認為可能比想像的時間還長」，「他召集團隊，指示大家提出更多政治上可行的選擇。」

蘇利文指出關鍵癥結，俄羅斯換囚名單第一人是柯拉希可夫(Vadim Krasikov)，而此人被關在德國，「這需要與我們的德國對口進行廣泛外交接觸；由拜登總統直接與德國總理蕭茲(Olaf Scholz)一起處理這個問題。我們非常感謝德國的合作夥伴關係。」

官員進一步透露，「這一切都在拜登與蕭茲(今年元月)通話時進行討論，然後蕭茲2月訪美回應拜登說：『為了你，我會這麼做。』拜登接著轉向蘇利文說：『搞定它。』」

至於未來美俄關係會否受到換囚影響，官員表示，不應指望美俄關係會得到改善；「在對抗普亭侵略作為方面，我們不會看到拜登和政府改變政策。」

德國總理蕭茲在此次換囚行動扮演重要角色，德國釋放了俄國囚犯，也換回13人到德國。...
德國總理蕭茲在此次換囚行動扮演重要角色，德國釋放了俄國囚犯，也換回13人到德國。圖為蕭茲1日在德國機場講話。（美聯社）

拜登 德國 俄羅斯

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