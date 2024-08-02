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美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

美俄等國冷戰後最大換囚 WSJ記者、前陸戰隊員獲釋

記者胡玉立／綜合報導
三名美國公民獲釋，包括華爾街日報記者格什科維奇（左）、自由歐洲電台記者庫瑪謝瓦（中）、前陸戰隊隊員惠蘭（右）。（路透）
三名美國公民獲釋，包括華爾街日報記者格什科維奇（左）、自由歐洲電台記者庫瑪謝瓦（中）、前陸戰隊隊員惠蘭（右）。（路透）

美國、德國等西方國家1日與俄羅斯完成了後蘇聯時代規模最大的換囚行動，一共24人獲釋；俄羅斯在土耳其釋放華爾街日報記者格什科維奇(Evan Gershkovich)、美國前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）等三人。拜登總統親自交涉協商，盛讚這場「外交壯舉」。

拜登親自交涉 盛讚外交壯舉

儘管美俄因俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭，處於冷戰以來關係最低谷，但雙方仍持續透過秘密管道談判換囚，其中一度涉及交換俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），但納瓦尼今年2月在獄中去世，也牽動交換佈局。

協議涉7國 在土耳其釋放24人

俄羅斯總統普亭1日親至莫斯科機場歡迎被釋放的十位俄國公民。（歐新社）
俄羅斯總統普亭1日親至莫斯科機場歡迎被釋放的十位俄國公民。（歐新社）
拜登總統1日在白宮與美國換囚家屬一起舉行記者會。這場換囚行動，拜登親自交涉協商，...
拜登總統1日在白宮與美國換囚家屬一起舉行記者會。這場換囚行動，拜登親自交涉協商，盛讚是「外交壯舉」。（美聯社）

最終達成的24人換囚協議事涉七國，需要美國的歐洲盟友做出重大讓步，其中包括德國政府釋放被判處無期徒刑的俄羅斯聯邦安全局（FSB）殺手柯拉希可夫(Vadim Krasikov)。與此同時，一群記者、間諜嫌疑犯、異議人士得以離開俄羅斯獲得自由。有六國釋放至少一名囚犯，第七國土耳其提供首都安卡拉做為交換地點。

拜登在歡迎返美者家人到白宮時，將此次換囚視為外交壯舉。針對換囚行動反映出的「內在失衡」—美國及其盟國交出被控或被判犯下嚴重罪行的俄羅斯人，換取俄羅斯釋放被其監禁的記者和異議份子，拜登說：「這類協議有著艱難要求，但對我來說，沒有比保護國內外的美國人更重要的了。」

獲釋的華爾街日報駐莫斯科記者格什科維奇在2023年入獄，7月被判犯下間諜罪；同時獲釋的前海軍陸戰隊員、密西根州企業安全主管惠蘭，2018年因間諜罪名入獄；他倆及華府都強烈否認指控。另外還有俄裔美國記者庫瑪謝瓦(Alsu Kurmasheva) ，她7月因傳播俄軍假消息遭定罪，但她家人和雇主均否認指控。俄國異議人士獲釋者包括普立茲獎得主卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）、俄國反對派政治人物雅辛（Ilya Yashin）和人權運動家奧羅夫（Oleg Orlov）等人。

拜登說：「今天是個有力例證，說明為什麼在這世界擁有朋友至關重要。」

川普：我們談判代表令人難堪

共和黨總統候選人川普則質疑此次換囚條件，要求公布與俄國換囚細節。他在其社群媒體Truth Social寫道，「我們的談判代表『總是讓我們難堪！』我救回過許多人質，但沒給對方國家任何東西，也從未給過任何現金。」

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）1日在記者會上強調，換囚行動沒有任何金錢交換，美國也沒有放鬆制裁。

拜登總統1日在白宮與美國換囚家屬一起舉行記者會，宣布這項行動，在此之前嚴格要求家...
拜登總統1日在白宮與美國換囚家屬一起舉行記者會，宣布這項行動，在此之前嚴格要求家屬不得對外洩露風聲。（美聯社）

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