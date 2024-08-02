炸彈預埋賓館2個月 哈瑪斯政治局主席哈尼雅遭遠距引爆身亡

伊朗正考慮以飛彈和無人機攻擊以色列軍事設施，以報復以色列在伊朗首都德黑蘭擊殺哈瑪斯領袖。圖為伊朗最高領袖哈米尼(中)1日在德黑蘭為哈瑪斯領導人哈尼雅及其隨扈舉行葬禮，帶領眾人祈禱。(歐新社)

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 政治局主席哈尼雅(Ismail Haniyeh)赴伊朗 首都德黑蘭參加新總統的就職典禮，卻於7月31日遭到暗殺身亡。據「紐約時報」1日引述二名伊朗官員在內的七名中東國家官員，以及一位美國官員的說法，指哈尼雅死於祕密偷運進入伊朗、裝在下榻賓館的爆炸裝置，而非此前猜測的無人機和飛彈。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

五名中東國家官員表示，這枚炸彈大約二個月前被人藏進賓館；這座賓館由伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)經營與保護，位於德黑蘭北部高檔社區。

根據中東國家官員說法，哈尼雅訪問德黑蘭曾多次住進這家賓館。行凶者在確定哈尼雅進入賓館房間後，就遠距引爆炸彈，炸死哈尼雅和一名保鑣。

二名伊朗革命衛隊的知情官員表示，爆炸撼動建築，炸破一些窗戶，導致一面外牆局部倒塌。根據提供給紐時的照片，上述損害相當明顯。

伊朗官員和哈瑪斯當天就宣稱，以色列 要為這起暗殺事件負責；數位匿名受訪的美方官員同樣得出此一評估。以色列尚未公開承認責任，但五名中東國家官員指出，以國情報官員在事發後立即向美國和其他西方國家政府簡報此次行動細節。

由於最新訊息顯示哈尼雅遭遙控炸彈殺害，三名伊朗官員表示，這樣一個破口是伊朗情報和安全的災難性失敗，也讓革命衛隊非常難堪。中東國家官員表示，暗殺計畫花了幾個月時間籌畫，並需要對建築群廣泛監控。伊朗官員表示，他們不知道炸藥是如何或何時放進房間裡面。

以色列軍方1日發布哈瑪斯卡薩姆旅最高指揮官戴夫照片，聲稱他已死於上月空襲。(美聯社)

此外，以色列軍方1日還證實，哈瑪斯卡薩姆旅指揮官戴夫(Mohammed Deif)死於7月的加薩空襲。戴夫是哈瑪斯軍事部門首腦，被認為是去年10月7日哈瑪斯突襲以色列事件主謀，也是這次以哈戰爭中命喪以軍之手的最高階哈瑪斯軍事官員。

以軍相信戴夫是去年10月7日哈瑪斯突襲以色列事件的策畫者，造成以色列南部約1200人死亡，並引發以哈戰爭。

對於哈瑪斯政治和軍事兩大部門領導人相繼喪命，以國總理內唐亞胡宣稱，在摧毀哈瑪斯軍事能力前，不會停止加薩戰事。以色列國防部長葛朗特則表示，戴夫喪命是實現戰爭目標的重要里程碑，顯示哈瑪斯開始瓦解。

對於哈瑪斯領袖哈尼雅在德黑蘭遭空襲暗殺，以色列政府尚未發表正式評論。

伊朗官員透露，伊朗軍方正考慮使用無人機和飛彈攻擊以色列特拉維夫和海法附近軍事目標，但會避免造成平民傷亡，伊朗也可能與葉門、敘利亞和伊拉克的羽翼組織合作發動協調攻擊。