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哈尼雅被炸死案會影響北京宣言嗎？中國：繼續努力

中國新聞組／綜合1日電
中國外交部發言人林劍。(取自中國外交部官網)
中國外交部發言人林劍。(取自中國外交部官網)

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)遇襲身亡，外界關切這是否影響由中國斡旋巴勒斯坦各派簽署的「北京宣言」。對此，中國外交部1日說，將與有關各方繼續努力。

哈瑪斯領袖哈尼雅近日在伊朗遭暗殺身亡，加深外界對加薩衝突演變成一場更廣泛中東戰爭的憂慮。有媒體1日在中國外交部例行記者會提問：哈尼雅被暗殺是否影響中國在中東的和平努力？是否影響「北京宣言」？

據中國外交部官網，中國外交部發言人林劍回應表示，中方堅決反對並譴責暗殺的行為，對這一事件可能導致地區局勢進一步動盪深感憂慮。

林劍說，中國一貫支持巴勒斯坦內部和解，認為實現巴勒斯坦內部和解是推動解決巴勒斯坦問題、實現中東和平穩定的重要一步。中國對巴勒斯坦各派為達成「北京宣言」付出的努力表示讚賞，真誠期待巴勒斯坦各派在內部和解的基礎上早日實現巴勒斯坦獨立建國，將與有關各方一道繼續為此付出不懈努力。

他表示，中東地區的局勢越是嚴峻，國際社會越應努力的緩和局勢，推動衝突降級。中國始終致力於維護中東地區的和平穩定，反對外來干涉，願與有關各方為促進地區的長治久安作出不懈努力。

在中國斡旋下，巴勒斯坦14個派系代表7月23日齊聚北京，簽署「北京宣言」。 哈瑪斯當天宣布， 將與敵對的法塔組織(Fatah)與其他巴勒斯坦團體為「民族團結」努力。 

巴勒斯坦 哈瑪斯 加薩

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