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中東火藥桶未拆 以軍連炸哈瑪斯、真主黨首領恐致3後果

編譯盧炯燊／綜合報導
以色列國防軍30日攻擊黎巴嫩首都貝魯特， 擊斃黎巴嫩真主黨高階指揮官舒庫爾。圖為真社黨軍事媒體發布的舒克爾照片。(美聯社)
以色列國防軍30日攻擊黎巴嫩首都貝魯特， 擊斃黎巴嫩真主黨高階指揮官舒庫爾。圖為真社黨軍事媒體發布的舒克爾照片。(美聯社)

哈瑪斯最高領導人哈尼雅在德黑蘭被暗殺，真主黨最資深指揮官舒庫爾(Fuad Shukr)在貝魯特遭到襲擊，不但為拆除中東火藥桶的艱苦努力付諸流水，更有可能將整個地區拖入全面戰爭，有參與斡旋的埃及高級官員在沒點名的情況下批評以色列「行為魯莽」。

根據美聯社分析，這些攻擊可能導致三個後果：

1.停火談判崩塌

該名匿名高官指出，哈尼雅是與加薩哈瑪斯領袖以及巴勒斯坦其他派系的主要聯繫人，也是面對面討論停火的人。基於這樣重要角色，他遇刺死亡可能會促使哈瑪斯退出由美國、埃及和卡達斡旋的停火談判。

卡達首相穆罕默德也譴責這次刺殺事件，他在社媒平台X上貼文指，「當一方暗殺另一方談判代表時，調解如何成功？」

現在不僅停火無望，反而戰火會進一步擴大成為地區戰爭。

2.更多陣線的更廣戰爭

一位西方外交官表示，德黑蘭和貝魯特發生的事件，將整個中東推向一場毀滅性的地區戰爭，哈尼雅被殺是嚴重的事態發展，他在參加伊朗總統就職典禮時在德黑蘭被殺，將迫使伊朗做出回應；而以色列與真主黨也有可能爆發全面戰爭。

耶路撒冷希伯來大學伊朗問題專家梅爾哈維(enachem Merhavy)說，以色列並不是第一次在伊朗土地幹著有針對性的襲擊，但以這一次最明目張膽。

他認為，以色列這次在德黑蘭如此不顧後果，顯然是要發出信息，「別以為可在德黑蘭獲得保護，我們一樣可以對付你，因此必須重新考慮與德黑蘭的關係，他們無法在自己的土地上保護你」。

3.領袖易更換

倫敦經濟學院中東問題專家格爾格斯(Fawaz Gerges)認為，真主黨擁有不少指揮官，殺死 1人、10 人甚至500 人都不會改變現狀，舒庫爾雖死，但其他的「舒庫爾」很快會出現。至於哈尼雅只是一位象徵意義的領導人，與加薩的日常軍事行動無直接聯繫。

格爾格斯表示，以色列暗殺巴勒斯坦組織領袖由來已久，但收效甚微，這些遇刺領袖很快就由另一人接替。可以說，以色列今次刺殺行動是得不償失。

以色列國防軍30日攻擊黎巴嫩首都貝魯特，導致至少3人死亡、74人受傷，擊斃黎巴嫩...
以色列國防軍30日攻擊黎巴嫩首都貝魯特，導致至少3人死亡、74人受傷，擊斃黎巴嫩真主黨高階指揮官舒庫爾。圖為31日以軍襲擊貝魯特南區的現場。(美聯社)

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