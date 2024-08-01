曾被以色列特工強行注射毒藥 馬夏艾有望接班哈瑪斯首領

曾逃過以色列毒劑暗殺的馬夏艾（右），可望接替哈尼雅（左）成為哈瑪斯政治領袖。（路透）

哈瑪斯 消息人士透露，馬夏艾(Khaled Meshaal)有望被選為哈瑪斯的最高領袖，接替31日在伊朗遭暗殺的哈尼雅(Ismail Haniyeh)。

馬夏艾因在1997年以色列 毒殺行動中倖存而聞名，當時他在安曼(Amman)辦公室外街頭遭以色列特工強行注射毒藥。

該次暗殺行動由以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)下令，此舉激怒當時的約旦國王胡笙(Hussein)，他威脅若不交出解毒劑，將絞死殺手，並廢除約旦與以色列的和平條約。

於是以色列交出解藥，並同意釋放哈瑪斯領袖亞辛(Sheikh Ahmed Yassin)；亞辛七年後在加薩 仍遭暗殺。

馬夏艾在以色列試圖暗殺他的前一年成為哈瑪斯的流亡政治領袖，這一位置使他能夠代表哈瑪斯在世界各地與外國政府人員會面，沒有其他哈瑪斯官員被以色列限制旅行的阻礙。

馬夏艾拒絕與以色列達成永久和平協議的想法，但表示哈瑪斯可以接受在約旦河西岸、加薩走廊和東耶路撒冷建立巴勒斯坦國作為暫時的解決方案，換取長期停火。

哈瑪斯政治部門副首領哈雅(Khalil al-Hayya)也是新任領袖的可能人選，他曾在與以色列的間接加薩停火談判中領導哈瑪斯談判方，在伊朗及區域盟友中受到歡迎。

自1987年哈瑪斯在第一次巴勒斯坦大起義（Intifada）期間成立以來，以色列暗殺或試圖暗殺多名哈瑪斯領袖已有一大串名單。路透報導，以色列想要藉此展現它想在任何地方拿下誰，就可以拿下誰。

路透報導曾遭以色列暗殺的巴勒斯坦領袖包括：綽號「工程師」（The Engineer）的艾雅希（Yahya Ayyash），他是神出鬼沒的伊斯蘭主義激進分子，遭暗殺時他拿在手上的行動電話爆炸；哈瑪斯共同創辦人、四股癱瘓的亞辛2003年曾經在加薩逃過以色列暗殺，但以色列2004年3月22日又在亞辛離開加薩巿（Gaza City）的清真寺時，從直升機發射飛彈予以狙殺。

藍提希（Abdel Aziz al-Rantisi ）在繼亞辛成為哈瑪斯領袖後不久就遇刺身亡。哈瑪斯武器專家哥爾（Adnan al-Ghoul）有「卡薩姆（Qassam）火箭之父」稱號，2004年10月21日命喪以色列對加薩巿的空襲行動。伊斯蘭教士拉揚（Nizar Rayyan）被外界普遍視為哈瑪斯立場最強硬政治領袖之一，2009年1月1日他和4名妻子其中兩人及7名子女，一起命喪賈巴利亞（Jabalya）難民營的炸彈攻擊。