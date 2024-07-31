復甦疲弱 習近平坦言中國經濟「遇困難」

中共總書記習近平日前坦承，當前中國「經濟發展遇到一些困難和問題」，但要求用「實實在在的高質量發展成效」唱響「中國經濟光明論」。(新華社)

中共 中央政治局30日召開會議，部署下半年經濟工作，強調當前中國國內有效需求不足，要求宏觀政策更加發力。中共總書記習近平 26日與黨外人士座談時坦承，當前中國「經濟發展遇到一些困難和問題，是發展中、轉型中的問題」，但他表示經過努力是「完全可以克服的」，要堅定發展信心，用「實實在在的高質量發展成效」唱響「中國經濟光明論」。

路透29日公布的一項針對31位經濟學家的調查指出，中國7月的製造業活動可能連續第三個月萎縮，這讓外界預期，由於房地產危機和就業狀況嚴峻將拖累經濟增長，中國當局將需要宣布進一步刺激經濟的措施，包括降息 以刺激經濟。

報導指出，中國這個世界第二大經濟體的第二季度的增長速度遠低於預期，消費領域尤其令人擔憂。由於通貨緊縮壓力迫使企業大幅削減從汽車到食品再到服裝等各種商品的價格，零售額增長跌至18個月以來的最低點。

香港經濟日報引述華創證券投資顧問部總經理屈慶分析，中共政治局會議對經濟的判斷較4月時更悲觀，下半年政策基調可能更積極，提及擴大內需、增加居民收入，預計會有具體舉措。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，會議突出振興消費和落後產能退出，暗示政策重點正從產業政策轉向內需。預計第四季可能還會降息。

新華社報導，中共中央政治局30日召開會議，分析當前經濟形勢並部署下半年經濟工作，審議「整治形式主義為基層減負若干規定」，由習近平主持。會議強調「下半年改革發展穩定任務很重」，要提振消費、推進高水準對外開放，要防止行業內卷競爭(內部過度競爭)。

會議提出經濟面臨挑戰，包括當前外部環境變化帶來的不利影響增多，中國國內有效需求不足，經濟運行出現分化，重點領域風險隱患仍然較多，新舊動能轉換存在陣痛。會議認為，上述問題是發展中、轉型中的問題，既要增強風險意識和底線思維，積極主動應對，又要保持戰略定力，堅定發展信心，「唱響中國經濟光明論」。

針對下半年改革發展任務，會議提及要以改革為動力促進穩增長、調結構、防風險，充分發揮經濟體制改革的牽引作用，及時推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措。宏觀政策要持續發力，並培育壯大新興產業和未來產業。