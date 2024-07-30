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Quad外長會關切東、南海情勢 中國外交部：少點火澆油

編譯茅毅、記者賴錦宏／綜合報導
印度外長蘇杰生(左起)、日本外務大臣上川陽子、澳洲外長黃英賢和美國國務卿布林肯29日在東京出席四方安全對話外長會議。(路透)
印度外長蘇杰生(左起)、日本外務大臣上川陽子、澳洲外長黃英賢和美國國務卿布林肯29日在東京出席四方安全對話外長會議。(路透)

四方安全對話(Quad)外長會議29日在東京舉行，會後聯合聲明雖未提中國大陸和台灣，但表明嚴重關切東海與南海情勢，並重申強烈反對任何尋求以武力或脅迫改變現狀的片面舉動。

與會的美國國務卿布林肯、日本外務大臣上川陽子、印度外長蘇杰生和澳洲外長黃英賢，商討網路、鋪設海底電纜、氣候變遷、俄烏及以哈戰爭和北韓等廣泛議題。

該聲明提到，四國重申對自由開放、包容及韌性印太的堅定承諾，團結致力維護基於自由開放規則的國際秩序，並強烈支持自由、人權、法治、民主價值、主權與領土完整價值，以及依聯合國憲章和平解決爭端與禁用或威脅使用武力。

該聲明並強調，所有國家應致力採取具體措施，降低誤解及誤判風險，而且「沒有國家會遭宰割；應負責任地管控競爭」。四國也確信包括尊重主權和領土完整在內的國際法，以及維持海域和平、安全及穩定是印太發展和繁榮的基礎，以解決對南海與東海海洋聲索等基於規則的全球海洋秩序造成的挑戰。

聲明中「嚴重關切」南海爭議島礁軍事化和發生在南海的脅迫與恐嚇舉動，以及危險運用海警及海上民兵、各種危險舉動頻率增加和干擾其他國家開採離岸資源活動作為。四國另重申，荷蘭海牙常設仲裁法院2016年7月對菲律賓南海仲裁案的判決，為重大里程碑，是相關各方和平解決爭端的基礎。該判決全面否定中國聲索南海主權的「九段線」。

對俄烏戰爭，四國表明使用或威脅使用核武均不可接受；對中東和平穩定，該聲明載明將致力推動以巴「兩國方案」，建立主權獨立和可行的巴勒斯坦國。

黃英賢29日宣布，為有助南太國家間的通訊連接，澳洲將設立「電纜連結與韌性中心」，未來四年將挹注1800萬澳元(約1180萬美元)。她說，該中心是Quad在區域內合作的重要展現，旨在因應印太最迫切的挑戰。澳媒和日媒指出，澳洲希望藉此抗衡和削弱北京的區域影響力。

中國外交部發言人林劍29日批評，國家間不應拼湊封閉排他的形形色色小圈子，並敦促區域外國家尊重區域內國家為維護區域和平穩定的努力，少點火澆油。

Quad外長會議明年將回到美國舉行，今年稍晚四國領袖還將舉行高峰會。

澳洲 氣候變遷 布林肯

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