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委內瑞拉大選結果 拉美多國譴責 美憂選務黑箱作業

編譯莊瑞萌／綜合報導

針對委內瑞拉選舉委員會宣布現任總統馬杜洛(Nicolas Maduro)再度贏得總統大選，國務卿布林肯(Antony Blinken)29日表示，美國對於這次備受爭議的選舉結果表示嚴正關切，其餘南美洲各國第一時間也質疑大選結果。

美聯社及紐約時報報導，布林肯在委國公布選舉結果後不久指出，美國擔憂此結果既不反映委內瑞拉人民意志，也未反映選票，他呼籲委國選務官員應透明而且立即公布完整結果，美國及國際社會會作出相對回應。一位美國資深官員也指出，從目前發展來看，拜登政府將評估對委內瑞拉的制裁政策，該政策限制委內瑞拉在國際市場上銷售石油。不過，目前並不考慮撤回任何先前發出的石油許可證。

28日舉行的選舉結果延後數小時才公布，由忠於馬杜洛人士掌控的國家選舉委員會，宣稱馬杜洛獲得多數票，但並未公布各投票所的具體票數。

除了美國之外，各國對於此次結果也多所質疑，例如巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)透過聲明指出，「巴西政府樂見委內瑞拉28日選舉的和平性質，並正在密切關注計票過程。因此，期待委國國家選舉委員會能公布各個投票所的數據，這是確保選舉結果透明、可信及合法的必要步驟。」

結果公布後，哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)也未向馬杜洛致意，反而呼籲公布計票結果，並要求監督選舉的國際觀察員提出報告。哥國外長穆里略(Luis Gilberto Murillo)在社群平台X上指出，「務必澄清任何有關選舉結果的質疑。」

在拉丁美洲，烏拉圭、秘魯、巴拿馬、哥斯大黎加、厄瓜多、阿根廷和瓜地馬拉等國的領導人也譴責這次選舉結果，智利總統波利克(Gabriel Boric)支持人民有質疑的權利，他說，「馬杜洛政權應該了解他們公布的結果很難令人接受。」

不過，尼加拉瓜總統奧蒂嘉(Daniel Ortega)則恭喜馬杜洛獲勝，古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Diaz-Canel)也認為馬杜洛「擊敗了親帝國主義的反對勢力，」其餘包括俄羅斯、伊朗與中國也向馬杜洛勝選表示道賀。

石油 投票 布林肯

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