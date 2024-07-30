計票惹議 馬杜洛3任委內瑞拉總統 反對者街頭示威

委內瑞拉選舉機關宣布，現任總統馬杜洛勝選，贏得第三個任期。(歐新社)

委內瑞拉國家選舉委員會29日凌晨宣布，61歲現任總統馬杜洛(Nicolas Maduro)贏得總統選舉。但是成千上萬示威者走上街頭，指控馬杜洛企圖偷走大選。就在前一天，反對黨和馬杜洛都宣稱獲勝。

路透報導，委內瑞拉於28日舉行總統大選，由政府控制的國家選舉委員會延遲六小時公布結果，於28日午夜宣布總統馬杜洛以51%得票率，贏得第三個六年任期，儘管本次大選結果與多家出口民調 統計背道而馳。

國家選舉委員會宣布，61歲馬杜洛取得51.21%得票率勝選連任，超過對手龔薩雷斯(Edmundo Gonzalez Urrutia)的44.2%。委員會補充，統計約8成選票後，馬杜洛獲得超過500萬張選票，而龔薩雷斯則為440萬張。

英國衛報指出，委內瑞拉本次選舉延遲六小時公布結果，已引發不少南美洲國家關切。路透也提到，龔薩雷斯稍早曾表示「有理由相信會慶祝勝選」，並且呼籲選民監督計票。

大選的爭議圍繞計票。委內瑞拉有兩種計票方式，一是數位計票，結果由投票 所送到國家選舉委員會，另一種則是紙張計票，後者是證明數位計票正確的方式，但是今年，選舉官員卻拒絕交出所有的紙張計票結果給選舉監督員。

深受歡迎卻失去參選資格的反對黨領袖馬查多(María Corina Machado)表示，反對黨只收到不到一半的紙張計票結果，而這些結果顯示龔薩雷斯大勝。

馬杜洛在選舉結果揭曉後，在總統府前對支持群眾說，他的連任代表和平及穩定勝出，他重申委國的選舉系統透明。馬杜洛還說，他29日將簽署一項舉辦「全國對話」的命令。

但是在國家選舉委員會宣布馬杜洛當選後，憤怒的抗議者走上首都卡拉卡斯和其他城市的街頭 。在卡拉卡斯，多數抗議平和，但數十名帶有鎮暴裝備的警察阻止車隊前行引發衝突。警方使用催淚彈驅逐抗議者，一些人向警員擲石頭和其他物品。