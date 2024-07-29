路透記者實測：中國出貨 付3600元買到300萬顆芬太尼原料

路透記者拆開賣家寄來的包裹，裡頭是製作芬太尼原料。(路透)

合成鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)每年導致數以萬計的美國民眾喪命，是當今毒品 戰爭的頭號打擊目標。路透記者花費一年調查芬太尼氾濫的原因，發現只要一支手機、電郵、一些加密貨幣，任何人都能買到芬太尼原料，路透記者們僅花3600元，就買到足以製造300萬顆芬太尼藥丸的原料和設備，這些毒品的市價約300萬元。

報導指出，芬太尼效力強大，只需少量「前體」(precursors)便能製作出可觀成品，再加上其化學原料出現在許多合法產品如香水、藥物、橡膠、染料中，因此監管機構難以杜絕。

更甚者，賣家還提供「掩護服務」。路透記者去年7月在通訊軟體Telegram向一家中國化學品銷售商Amarvel詢問「1-Boc-4-AP」怎麼賣，這是合成芬太尼的核心成分。賣家派出一名叫珍妮(Jenny)、放著一張中國女演員假頭像的銷售助理，以西語回應「我們可以安全運往墨西哥 ，沒有人會知道運送的是什麼。」

路透記者在紐約辦公室拆開賣家寄來的包裹，裡頭有製作芬太尼原料。(路透)

路透記者遵循律師指示，確保沒有違法的情況下用價值約440元的比特幣 訂購了該原料，六周後(去年10月)包裹抵達墨西哥城，外包裝是個只有半條吐司大小的紙箱，上面貼著「轉接頭」標籤，裡面卻是裝有一公斤淺色粉末的塑膠罐，足以生產75萬顆芬太尼丸。

這只是其中一次購買，路透記者一年來還下訂了次要原料、基本設備等等，有些雖然是詐騙，但大部分包裹都順利送達，一共成功買到12種可用於製造芬太尼的化學品，總成本3607.18元，主要以比特幣支付。

拜登政府將打擊非法芬太尼供應鏈作為首要任務之一，自2023年中期以來美國司法部已起訴至少十幾家中國化學品供應商。但其中至少有三家業者仍在營業，且在被起訴幾個月後，仍向路透記者售賣前體化學物，包括珍妮的公司。在詢問過程中，她甚至嘲笑美國的鎮壓行動，稱「我們是家實力雄厚的公司，這事對我們沒有影響。」

記者們今年2月從另家「Shandong Xiju」生科公司買了260元一公斤的類似原料，最終卻只送來100毫克，但該公司提供令人訝異的補償：新型不受監管的化學品。記者們接受並再支付150元後，對方通過Telegram傳來該化合物的手繪圖，以及如何透過化學方法改變該物質、輕鬆轉化為芬太尼的說明。

路透社記者於去年10在墨西哥的辦公室拆開賣家寄來的包裹，裡頭是製作芬太尼原料。(路透)

許多賣家已停止提供「直接前體」，也就是最容易轉化為芬太尼並受最嚴格管控的化學物質。這些供應商開始轉賣製造直接前體的成分，這些替代品只需要少量額外步驟即可製造芬太尼。另個方式是調整前體的化學結構來規避法規，這種「設計」的前體仍然可以用來製造芬太尼或類似物質，它們通常與芬太尼一樣有效，甚至更強力。

路透下訂的供應商中，共有八家提供正宗的芬太尼前體，其中七家總部位於中國。記者購買的大多數前體是哌啶(piperidine)，這是製造芬太尼必需的化學物質，但也用於製造普通產品如殺蟲劑和合成氣味。

除了原料能輕易取得，芬太尼製作過程亦十分簡易，有墨西哥製造商形容「就像做雞湯一樣」。這源於印度國防部為尋找簡化的手術鎮痛劑生產方法，團隊之一的古普塔(Pradeep Kumar Gupta)成功研發並於2005年發布論文，該過程被稱為「古普塔方法」，論文仍公開在網上；非法芬太尼製造商常用此技術並自行改進。