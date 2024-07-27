川普表明親以 抨擊賀錦麗若當選將引發第三次世界大戰

共和黨總統候選人，前總統川普 26日在佛州海湖莊園會晤正在訪美的以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，加薩 問題成為討論重點之一，川普強調遭哈瑪斯擄走的以色列人質必須盡快獲釋，他也不忘抨擊副總統賀錦麗呼籲結束加薩戰爭的言論，是毫不尊重及無禮。

肯定成為民主黨總統候選人的賀錦麗25日與內唐亞胡會晤時，就加薩巴勒斯坦人所遭受的人道苦難向對方施壓。賀錦麗會晤後說，「我明確表達了對該地(加薩)嚴峻的人道主義局勢的嚴重關切，我不會保持沉默。」

知情人士透露，內唐亞胡代表團成員對賀錦麗在私下及公開場合的一些言論感到失望。

川普與內唐亞胡會晤時承諾若再入主白宮，將致力於中東和平，打擊反猶太主義，被綁架的以色列人必須盡快獲釋。

在會晤開始前川普對記者說，若他贏不了11月的大選，中東將爆發一場重大戰爭，甚至可能引發「第三次世界大戰」。他又說，「比較第二次世界大戰以來的任何時候，現在都更接近第三次世界大戰，因為我們的國家由無能的人管理。」

川普在會面後向傳媒說，他與內唐亞胡之間的關係從來不差。他以在任時，他的政府決定將美國大使館遷往耶路撒冷、退出伊朗核協議並實施制裁等作為例子，都表明對以色列的堅決支持。

2020年大選後，內唐亞胡曾因祝賀拜登當選而觸怒川普，此外，川普一直批評內唐亞胡因安全失誤，導致哈瑪斯去年10月7日對襲擊以色列，引發以哈在加薩交戰至今。

這些跡象被視為川普與內唐亞胡關係存在嫌隙，而川普會晤後特別提及兩人關係從來不差，顯然是否認任何雙方關係緊張的暗示。