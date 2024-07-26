中俄轟炸機飛近阿拉斯加 美加戰機聯合攔截
美國和加拿大戰機24日在距離阿拉斯加海岸近200哩的國際空域緩衝區「攔截」了俄羅斯和中國轟炸機；這是中俄兩國首次在北美附近進行聯合空中軍事演習；美國防部長奧斯丁表示，這是第一次看到中俄兩國這樣飛行，美國已密切監控、追蹤並攔截這些軍機。
防長奧斯丁：首次看到中俄這樣飛行
各方認為，此舉已向華府發出中俄兩國深化軍事合作關係的明確信號。
負責保護北美免於空中威脅的北美防空司令部（North American Aerospace Defense Command，NORAD）表示，兩架俄羅斯TU-95 Bear轟炸機和兩架中國轟6轟炸機(H-6)，24日飛入阿拉斯加防空識別區（Alaska Air Defense Identification Zone）。
NORAD指出，中俄戰機並未進入美國或加拿大領空，因此不被視為軍事威脅；NORAD「將繼續監視北美附近的競爭對手活動」。
俄羅斯和中國的轟炸機均從俄羅斯空軍基地起飛；這項中俄聯合空中演習，促使美國和加拿大出動兩架CF-18大黃蜂、兩架F-35閃電II和兩架F-16戰隼戰鬥機主動識別，並進行軍事用語中所謂的「攔截」（intercept），即與外國飛機並排飛行，以示防禦。
奧斯丁25日在新聞發布會上表示，「這是我們首次看到這兩國如此共同飛行，但他們沒有進入我們的領空。」他說：「我認為最近距離我們海岸約200 哩。」
奧斯丁指出，美國對此「密切監視」並升空攔截；他對中俄兩國不斷變化的關係感到擔憂，因為北京正「為俄羅斯在烏克蘭非法和不必要的戰爭提供支持」。
俄羅斯國防部25日聲明表示，在俄羅斯戰機引導下，兩架俄羅斯Tu-95轟炸機和兩架中國西安H-6轟炸機，24日飛越楚科奇海（Chukchi Sea）和白令海（Bering Sea）及北部海域，進行聯合空中巡邏太平洋；此項聯合飛行持續5個多小時，「俄羅斯和中國機組人員在新的聯合行動區域，解決了空中巡邏各階段合作問題」；飛行結束後，飛機返回各自機場。俄國防部並表示，此次活動是2024年軍事合作計畫的一部分，「不針對第三國」。
雖然俄羅斯噴射機繞行阿拉斯加周邊美國領空的情況並不少見，但這次聯合飛行顯示中國與俄羅斯不斷擴大的軍事關係。中國國防部發言人張曉剛25日在北京表示，此次飛行是中俄兩國自2019年以來進行的第8次「聯合空中戰略巡邏」，此演習「不針對任何第三方，符合國際法」，與當前國際和地區形勢無關。
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