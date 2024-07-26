促以停火 拜登、賀錦麗分別與內唐亞胡會面

已宣布退選的拜登總統（右）25日在白宮會見來訪的以色列總理內唐亞胡（左），繼續敦促以巴停戰，盼在所剩任期內看到成果。（美聯社）

拜登 總統25日在白宮會見以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，並與可望代表民主黨問鼎2024年大選的副總統賀錦麗 另外單獨會面。賀錦麗表示，對於加薩地區人民的苦難，她不會保持沈默。

賀錦麗：不會對加薩苦難保持沉默

這是內唐亞胡2020年之後再度訪問華府，美國與以色列關係目前因為延續9個月的加薩戰爭呈現緊張。加薩地區已有3萬9000人死亡，以色列也有1200人喪生，美國則向以色列施壓要求結束戰火，但數十名以色列人質依然遭到哈瑪斯組織(Hamas)挾持。

副總統賀錦麗(右)25日與以色列總理內唐亞胡(左)會晤，會後並舉行記者會說明，要求以色列接受以巴停戰協議。（歐新社）

由賀出面公開談話 可見華府轉變

華盛頓郵報分析，拜登與賀錦麗分別與內唐亞胡舉行雙邊會議之後，出面發表公開談話的是賀錦麗而非拜登，由此可見過去幾天華府情勢轉變。拜登21日宣布不再競選連任，到了23日民主黨幾乎確定由賀錦麗接棒。美聯社分析，這場會晤是賀錦麗展現有能力出任三軍統帥的機會。

拜登與內唐亞胡在會後還與遭哈瑪斯挾持的美國人質家屬見面。內唐亞胡26日將前往佛羅里達州拜會前總統川普。

賀要求內唐亞胡接受停火協議

賀錦麗要求內唐亞胡接受停火協議，停止加薩戰爭行動，釋放人質。美國官員說，達成協議已顯得比以往更有希望。

賀錦麗在會後記者會上對媒體說：「讓我們敲定協議，好讓戰爭得以結束。」她說：「讓我們把人質帶回家，讓我們對巴勒斯坦人民提供迫切需要的援助。」

在記者會上，賀錦麗強調依然堅定支持以色列。她說，童年時期曾經幫忙收集捐款，做為在以色列植樹的基金。不過，她同時對以色列在加薩的持續軍事行動表示憂心。

她說，與內唐亞胡「坦誠且有建設性」，她支持以色列自我防禦權利，「但怎麼做則很重要」。

內唐亞胡25日先與認識約40年的拜登在白宮橢圓形辦公室會面。碰面之初氣氛親切友好，但美以關係其實因為加薩戰爭以及未來如何發展而出現高度緊張。美國官員說，拜登希望透過這次會面向內唐亞胡施壓，要求接受停火協議。

內唐亞胡與拜登見面的前一天在國會發表慷慨激昂演說。內唐亞胡駁斥國際組織對以色列的批評，並在沒有證據的情況下聲稱伊朗暗助在國會大廈外圍示威的支持巴勒斯坦群眾，還說以色列絕不接受除了「全面勝利」(total victory)之外的其他結局。