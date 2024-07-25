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加薩戰後政府納哈瑪斯 以色列譴責「北京宣言」

編譯盧炯燊／綜合報導

以色列外長卡茲(Israel Katz)24日猛烈譴責法塔主導的巴勒斯坦民族權力機構的阿巴斯(Mahmoud Abbas)一派，與哈瑪斯達成和解，甚至願意合作組成一個管理戰後加薩的臨時政府，認為這等同與恐怖組織合作。

巴勒斯坦14個派系在中國斡旋下秘密在北京會談，23日達成大和解，最主要是巴勒斯坦民族解放運動(即法塔赫)與巴勒斯坦抵抗運動(即哈瑪斯)這兩大派系的和解，23日簽署「北京宣言」致力於推動組建一個臨時民族和解政府，在戰後管理加薩。

卡茲在X貼文抨擊，阿巴斯不但沒有拒絕恐怖主義，反而擁抱哈瑪斯的謀殺和強姦犯，暴露了自己的真面目。

他聲言「北京宣言」最終會失敗，因為哈瑪斯的統治會被粉碎，根本不可能在加薩有立足之地，阿巴斯一派也不會獲准許進入加薩。

卡茲重申，以色列的安全將完全掌握在以色列手中。

這次並非法塔第一次與哈瑪斯達成和解，兩派從2012年的「多哈協議」、2014年「開羅協議」、2020年「法塔-哈瑪斯協議」到2022年「阿爾及爾宣言」等，無一例外以失敗告終，甚至未得到具體執行。

以色列外長這番話不僅是威脅，也是今後的安排。以色列現在實際控制加薩，未經其准許，巴勒斯坦任何派系都進不了加薩，遑論管理。即使哈瑪斯想在卡達遙控指揮也不可行，因為它在加薩力量基本上已遭摧毀。

不僅是以色列，美國也對「北京宣言」表態，指出哈瑪斯不能作為戰後加薩治理的一部分。

未來的發展或許是哈瑪斯轉變態度，承認以色列，放棄要把以色列從地圖上抹去的不切實際幻想，然後是以色列允許哈瑪斯與法塔一起參與管理加薩。此外就是巴勒斯坦各派不履行「北京宣言」達成的共識，甚至法塔排除哈瑪斯管理加薩，巴勒斯坦內部繼續紛爭不絕。

當然，「北京宣言」只是個起點，距離真正意義上的和解，恐怕還會很漫長。

哈瑪斯 加薩 以色列

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