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獲救的中以混血兒現身美國國會 全場起立鼓掌

編譯尤寶琪／綜合報導
在哈瑪斯恐襲中被擄而後被釋放的前人質諾亞．阿加瑪尼，24日在國會受到參眾兩院全體議員起立歡迎。左二為內唐亞胡夫人薩拉。(美聯社)
在哈瑪斯恐襲中被擄而後被釋放的前人質諾亞．阿加瑪尼，24日在國會受到參眾兩院全體議員起立歡迎。左二為內唐亞胡夫人薩拉。(美聯社)

遭巴勒斯坦好戰分子哈瑪斯組織(Hamas)劫持的中國和以色列混血女性諾亞．阿加瑪尼(Noa Argamani)，24日現身國會，出席以色列總理內唐亞胡(Netanyahu)的國會演說，並獲得全場起立鼓掌與致敬；阿加瑪尼當時被綁架在摩托車上大聲叫喊求救的影片傳遍網路，已成為那場襲擊最具代表性的畫面之一。

26歲的阿加瑪尼在2023年10月7日的攻擊中，遭哈瑪斯劫持長達246天後，由以色列特種部隊於6月8日救出； 阿加瑪尼雙手合十微笑地站在國會的旁聽席上，不少議員和賓客都上前打招呼，對她的遭遇感到難過，以色列總理內唐亞胡的妻子薩拉還特別給她了一個擁抱。

內唐亞胡在演說中，講述了阿加瑪尼遭劫持的細節，形容阿加瑪尼在遭武裝分子用摩托車帶入加薩走廊(Gaza Strip)時「表情很絕望」。

內唐亞胡說：「我在幾個月前見到了諾亞的母親奧拉(Liora)；她癌症末期，正在與死神搏鬥；她跟我說：『總理，我死前的最後願望，就是希望能再一次擁抱我的女兒諾亞。」

內唐亞胡接著講到，以色列特種部隊驚人的救援行動，是如何救出包括阿加瑪尼在內共四名以色列人質，並再度於現場獲得一陣掌聲。

「我認為這是最感人的事情之一，」他說，「當諾亞與她母親奧拉團聚時，她母親的願望實現了。」阿加瑪尼的母親莉奧拉．阿加瑪尼(Liora Argamani)來自中國湖北武漢，長年與腦癌搏鬥，並在阿加瑪尼獲救三周後不治過世。

阿加瑪尼是在2023年10月7日的諾瓦音樂節(Nova Music Festival)上遭武裝分子綁架；阿加瑪尼在被帶走同時高聲求救的畫面，登上世界各地的頭條新聞，並在社群媒體上熱播，引起國際社會對人質困境的關注；影片中可見，阿加瑪尼的以色列男友阿維納坦．奧爾(Avinatan Or)也同樣遭哈馬斯武裝分子綁架。阿加瑪尼在綁架期間度過自己的26歲生日，而她的男友據悉仍與其他約100名人質仍留在加薩中。

以色列 加薩 哈瑪斯

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