內唐亞胡演說／密州眾議員舉「戰犯」標語 馬斯克當嘉賓

以色列總理內唐亞胡24日邀請特斯拉執行長馬斯克出席在國會的兩院聯席演說。(美聯社)

以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)24日在國會發表演說，億萬富豪馬斯克(Elon Musk)作為內唐亞胡的嘉賓出席；約半數的眾院 和參院民主黨人則缺席，藉此行動表達抗議。

馬斯克坐在來賓席的私人專席內，一旁包括內唐亞胡的妻子薩拉(Sara)，幾名以色列士兵和至少一名前哈瑪斯人質。

日前馬斯克在X平台宣布，在以色列和阿拉伯聯合大公國的支持下，他的衛星網路公司「星鏈」(Starlink)的服務已經在加薩 的一家醫院啟動。

以哈戰爭及其導致的加薩人道危機已經歷時九個月，內唐亞胡的演說成為爭議焦點，在華府引發抗議。

在內唐亞胡演說前不久，國會警察宣布他們正在「用胡椒噴霧」，對付國會大廈附近「開始變得暴力」的示威者。

超過60名國會議員缺席內唐亞胡的演說，許多人以此抗議內唐亞胡對以哈戰爭的處理方式。

不過，最直言不諱的反對者之一、密西根州聯邦眾議員特萊布(Rashida Tlaib)出席了內唐亞胡的演說，期間她數度舉起寫有「戰犯」標語的牌子抗議，明顯違反眾院的禮儀，反映出國會對於內唐亞胡領導能力看法的分歧。

儘管多人缺席，內唐亞胡仍接受熱烈的掌聲和歡呼聲，在前往講台的途中與多名議員握手。

內唐亞胡向拜登「對以色列衷心的支持」表達感謝。拜登和內唐亞胡定於25日在白宮會面。

副總統賀錦麗未出席內唐亞胡的演說，明顯脫離傳統，白宮表示她缺席的原因是出公差；賀錦麗25日將另外與內唐亞胡會面。

前總統川普的競選搭檔范斯(JD Vance)同樣缺席，川普競選官員表示他「為履行作為共和黨副總統提名人的職責」而缺席。

儘管賀錦麗將缺席歸因於出公差，但缺席的多名議員聲稱是為了抵制內唐亞胡，包括前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)在內的幾名議員表示將轉而與哈瑪斯人質的家屬會面，或者出席一場關於中東和平與安全的小組討論。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)是最嚴厲的批評者之一，他表示：「內唐亞胡不應該被歡迎進入美國國會，相反地，他在加薩和約旦河西岸的政策，以及他拒絕支持雙方解決方案的態度應該受到嚴厲譴責。」