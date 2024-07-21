華裔黑幫控制大麻農場 中國無證客謀生飽受虐待、剝削

近年由華人投資、管理及工作的大麻場在各地如野草蔓延，很多中國人走線客入美後，為了生存而在大麻場工作。圖為加州河濱縣警方突擊非法大麻農場。(警方提供)

大麻 在美國已成為一門利潤豐厚的大生意，儘管聯邦法律仍然禁止大麻，但各州通過新規則取消刑罰，藉著大麻銷售創造稅收和刺激經濟。近幾年，由華人投資 、管理及工作的大麻場在各地如野草蔓延，甚至由華裔黑幫控制，很多中國人走線越境入美後，為了生存而在大麻場工作。但不少無良華人大麻場主存心坑害，欺騙、利用、剝削、侵害，死亡事件不斷出現。

57歲的閩籍男子曾加愛今年4月在奧克拉荷馬大麻場工作數周即離奇死亡，他在紐約的親戚四出求助，非營利媒體ProPublica深入調查，透過曾的死亡，讓人一窺數以萬計的中國合法與非法移民 所受的非人待遇、殘酷受虐的工作條件。

曾加愛住在紐約的堂妹表示，他來自福州永泰，2023年1月偷渡來美，最初在餐館打工，為了盡早還清偷渡費，今年3月經人介紹到了奧克拉荷馬州的大麻場工作；沒想到4月12日離奇死亡，本報當時已有報導。

ProPublica的調查指出，那些已被語言及文化孤立中國移民，在大麻場內很大程度上受到「同聲同氣」大麻場雇主的擺布，有雇主往往依賴華裔幫派分子肆意欺壓剝削。

人權倡導者說，儘管慘無人道，但這些中國移民往往因非常害怕雇主及當局，擔心被遣返而不願配合調查。

奧州麻醉品局大麻及人口販運部門官格威廉斯(Craig Williams)在調查時說，虐待與欺壓是人口販運的標誌。他說，除非你站在那裡，看著人們，看著環境，聞著環境的味道，看看他們生活在什麼地方，否則很難傳達那種感覺。

雖然奧州的問題尤其嚴重，但研究及媒體報導，全美範圍內中國大麻工人其實面對同一情況。根據媒體採訪和法庭案件，從加州到新墨西哥州再到緬因州，對中國移民的剝削遍及大麻黑社會。

ProPublica在今年3月另一調查報告中揭示，中國黑幫在美國參與非法大麻種植，並主導非法大麻市場，甚至透過中國的銀行系統轉移交易資金，涉嫌的犯罪活動包括暴力、販毒、洗錢、賭博、賄賂、證件造假、銀行欺詐、環境破壞等。

調查還發現，美國的大麻生意已吸引了一些渴望在海外投資的中國投資者。

至於曾加愛案件，首席法醫辦公室指他死於肺炎，聯邦職業安全與健康管理局、奧州麻醉品局仍在調查。

他的姪兒威斯汀‧曾(Westin Zeng)表示，伯父到大麻場工作初期，已抱怨飯菜很少，塑膠覆蓋的圓頂溫室裡酷熱難耐，不得不幾乎赤身裸體地工作，因為那裡太熱了。

奧州當局在調查時，記錄了大麻場溫室中的極端溫度高達120度以上，甚至有大量二氧化碳，目的是促進大麻生長，但這種做法往往使工人沒意識下，耗盡氧氣而死亡。

大麻場至今仍未有任何檢控，業者的代表律師也否認相關情況。