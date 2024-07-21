川普秀圖表邀功「任內非法移民大降」 紐時批誤導

前總統川普在接受共和黨總統提名時稱，在他擔任總統期間，從南方邊界非法越境者大幅下降。這一說法遭紐約時報駁斥。圖為美國遣返墨西哥無證客。(美聯社)

前總統川普 在賓州造勢大會上秀出一張有關移民的圖表，接下來發生槍手開槍刺殺他未遂的事件，他僅右耳受傷，這件事他在18日共和黨 全國代表大會再次拿出來提，但「紐約時報」指出，川普提出的移民「事實」在誤導人。

紐時報導，川普接受共和黨提名時展示一張移民圖表，他歸功說，賓州造勢槍手開槍時，他剛好轉身向圖表比姿勢，這個動作讓他免遭槍手爆頭。該刺殺事件讓他右耳流血，一名現場觀眾喪生，另兩人受重傷。

川普接受提名演說時，該圖表閃現過很多螢幕，他接下來說，若無那張圖表，提名當天他或許就無法出現在場了。

川普以掃蕩非法移民 作為他競選的核心，肯定會繼續拿那張圖表來說事，助他奪回白宮。但圖表的諸多面向，還有他描述圖表的方式，極其誤導人。

川普說，「如果你看底部的箭頭，指出的是最低數值—底部那個粗紅箭頭—指的是當時為止，史上前來我國非法移民的最低數值，就在當時，而那是我擔任總統的最後一周」。

紐時指出，這話錯了。圖的標題為「非法移民入美」，川普指出表上有個粗紅箭頭，顯示他總統任內，由南方邊界非法越境者大幅下降。

不過圖表上雖有文字，而川普又在全代會上那麼說，但箭頭確實指出2020年初有所下降，但當時時逢新冠疫情，接下來實施移民限制，時間也不是他任期的最後一周。而且低數值也未維持下去。

據海關及邊境保護局(CBP)統計，2020年3月，邊巡隊在南方邊界發現約3萬移民越境。而到2020年4月下降到約1萬6000起，減少了約一半。

但在接下來幾個月，南方邊界越境的移民回升。到川普在任最後一個月，邊巡隊遭遇約7萬5000起越境者。

與川普宣稱恰恰相反的是，即便是2020年低點，也不是「史上最低」。在他任期之初的2017年4月，邊界逮捕數曾降到約1萬1000起，接下來人流再增。

而且智庫機構「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)發言人密托史塔特(Michelle Mittelstadt)指出，自1925年以來，邊巡隊年度在全國的總逮捕數，經常低於川普任內數字。