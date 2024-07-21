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德州一車車送無證客到庇護城市 改變聯邦移民政策

編譯俞仲慈／綜合報導
德州州長艾伯特兩年來將大批無證客以專車方式載運至紐約、華府等其他內陸城市安置，成功轉嫁了無證移民危機，也改變了拜登政府的移民政策。(路透)
德州州長艾伯特兩年來將大批無證客以專車方式載運至紐約、華府等其他內陸城市安置，成功轉嫁了無證移民危機，也改變了拜登政府的移民政策。(路透)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)為了讓外界感受邊境危機的壓力，兩年來將大批無證客以專車方式載運至其他內陸城市安置，不但民主黨人吃不消，也因此改變拜登政府的移民政策。

據紐約時報報導，2021年9月某天，德州邊境小鎮德爾里奧(Del Rio)突然湧入9000名無證客，遠超過小鎮負荷，迫使德州政府決定自行解決難題。

隔年4月13日，德州緊急部門開出一輛免費搭乘的專車，載運24名無證客從德爾里奧開往華府安置，而且連續數日，有更多無證客專車陸續抵達華府，引發華府民主黨籍市長包瑟(Muriel Bowser)不滿，指控無證客是被德州州長艾伯特騙來；白宮也將德州無證客專車稱之為「政治噱頭」。

不過艾伯特日前出席共和黨全代會，仍繼續宣揚無證客專車行動：「我把邊境問題交給他們，無證客專車會繼續行駛，直到我們的邊境安全獲得保障。」

據統計，兩年來德州轉移無證客的經費超過2億3000萬元，截至6月中旬，州政府承租2600多輛專車與9架次專機，將11萬9000名無證客免費轉移至波士頓、底特律與阿布奎基(Albuquerque)等民主黨執政城市安置，最終每五名無證客就選在紐約、芝加哥或丹佛落腳。

報導指出，紐約市府為安置源源不斷湧入的無證客，至今投入43億元經費，預估2025年6月安置費用恐增至100億元，形成龐大財政負擔，紐約市長辦公室主任瓦拉克(Camille Joseph Varlack)也坦承：「如果艾伯特的目的是要引起內陸城市居民對邊境危機的關注，那麼他的做法確實很成功。」

事實證明，面對龐大的無證移民潮，許多城市最終不堪重負，被迫展開二次安置計畫，包括紐約市將3萬5000名無證客送往伊利諾、佛羅里達等地；丹佛市為2萬2000名無證客購買機票，讓他們前往加州、猶他或佛州等。

丹佛市長強斯頓(Mike Johnston)坦承：「我們願意提供協助，但是無法向所有人保證。」

無證客 德州 紐約市

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拜登行政令奏效？無證客被迫重新思考路徑 甚至暫緩來美念頭

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