參謀首長聯席會議主席布朗：台海若開戰 美有信心擊敗中國

今年6月17日，菲律賓武裝部隊試圖向駐紮在仁愛暗沙的菲律賓士兵運送補給時，遭到中國海警的阻攔。中國海警手持冷兵器登上菲軍船隻，並發生肢體衝突。(歐新社)

國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)19日在阿斯本安全論壇(Aspen Security Forum)表示，美國將採取一切必要措施，支持菲律賓為仁愛暗沙(Second Thomas Shoal)的登陸艦馬德雷山號(Sierra Madre)提供補給。參謀首長聯席會議主席布朗(C.Q. Brown)上將當天則在同一論壇中表示，台海戰爭若爆發，將如第二次世界大戰一般慘烈，但美軍有信心能贏得戰爭，他對美軍充滿信心。

菲律賓於1999年刻意讓馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙，以加強對這一爭議南海領域的海權主張。

白宮國安顧問蘇利文19日在阿斯本安全論壇演講指出，美國將採一切必要措施支持菲律賓為坐灘軍艦運送補給。(路透)

蘇利文：美全力支持菲軍艦為仁愛暗沙運補

蘇利文在科羅拉多州的「阿斯本安全論壇」(Aspen Security Forum)說，美國已經明確向中國表示，美國與菲律賓的共同防禦條約適用於馬德雷山號。

「我們試著與菲律賓密切商量，因為這些決定應該由他們主導，如何最有效地補給馬德雷山號，讓船上的水手有食物、水和其他持續完成任務所需的物資。我們將與菲律賓採取一切必要措施確保實踐」。

圖為菲律賓海岸巡邏艇在菲律賓坐灘船周圍巡邏。(美聯社) 圖為中國海警船在菲律賓坐灘船周圍巡邏。(美聯社)

「但在具體操作概念或美國確切的參與方式方面，我們傾向維持現狀，以及菲律賓補給的能力，我們將持續支持菲律賓，並在他們實踐的過程中支持他們，而我將會非常謹慎地談論假設情況」。

蘇利文說：「現在最重要的是看到局勢緩和，看到菲律賓有提供補給的能力。」

參謀首長聯席會主席布朗19日在阿斯本安全論壇演講指出，美中兩國若衝突，將如二戰一樣慘烈；但若台海戰爭爆發，美國有信心擊敗中國。(美聯社)

布朗：美中若衝突 慘烈將如二戰

參謀首長聯席會議主席布朗當天在阿斯本論壇中被福斯新聞(Fox News)記者葛里芬(Jennifer Griffin)問到：「從你的軍事角度，如果北京試圖奪取台灣，美國能贏得對中國的戰爭嗎？」

布朗予以肯定答覆，說：「是的，我對我們的部隊充滿信心，而你們也應如此。我們是世界上最具殺傷力、最受推祟的作戰部隊。」

他還說，「我去過的每個國家都想成為像我們這樣，我們必須成為榜樣。如果我們與中國發生衝突，這須以全國之力應對」，「如果我們受到挑戰，我們會應戰」。

布朗並指出，美中今後如果衝突，慘烈程度將類似第二次世界大戰。他認為中國國家主席習近平想在美軍投放至台海前對台動武，因此他正在聚焦後勤。

聯邦參院 軍事委員會共和黨 籍成員蘇利文(Dan Sullivan)當天也在同一論壇表示，在前總統川普任內，美國向台灣運送的武器比起過去幾任政府的加總還要多，而且還派出高級代表團，甚至是內閣官員。

台灣海峽一直被視為美中可能發生衝突的一個熱點地區，但是中國和菲律賓在南中國海爭議海域的對峙和衝突愈演愈烈，使之成為美中之間可能爆發衝突的另一個敏感區域。