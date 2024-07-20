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微軟當機／全美機場現藍屏 逾8000航班延誤 遊客擠滿航廈

記者黃惠玲、劉梓祁、朱敏梓／連線報導
旅客擠滿拉斯維加斯的機場，等待航班恢復正常。（美聯社）
旅客擠滿拉斯維加斯的機場，等待航班恢復正常。（美聯社）

因為資安公司CrowdStrike的錯誤軟體更新造成微軟全球大當機，波及全美機場和航班都受到嚴重影響，數千航班受到延誤，旅客哀鴻遍野，行程大亂。

據FlightAware數據，至19日下午已有超過2500個進出國內或境內出行的航班被取消，並有超過8000個航班延誤。在紐約市，截至當日下午12時30分，甘迺迪國際機場(JFK Airport)報告了285次延誤和74次取消，拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)有45次延誤和143次取消。

記者在拉瓜地亞機場可見，多處螢幕顯示藍屏狀態，且航班動態告示板的狀態多為紅色，意為延誤或取消。在取消航班最多的公司之一達美航空(Delta Airlines)的航站樓內，辦理值機或安檢的旅客人數十分有限，人工服務台前卻排有大量旅客，急著獲取最新航班信息或重新安排行程。

居住在皇后區的林女士一家。她本計畫和兒子一家共五人前往阿拉巴馬州(Alabama)度假，但不料原訂於當日晚上7時的航班遭到取消，一行人在抵達機場後才得知行程有變。林女士表示，變故令一家人感到失望和措手不及，但在諮詢台前來回詢問替代方案後也無法得到有效答案。

國泰航空駐甘迺迪機場的華人職員說，影響最嚴重時間為當日凌晨至早上6時30分前後，期間進港航班受到廣泛影響，海關系統也幾乎全面癱瘓，僅有約兩台電腦可以正常工作，但等待入境的旅客有數百位，大排長龍。

洛杉磯國際機場（LAX）19日也陷入一片混亂，數百個航班取消，機場內到處都是滯留的旅客。好萊塢布班克機場（Hollywood Burbank Airport）、長堤機場和橙縣約翰韋恩（John Wayne）機場也面臨相似困境。

面臨長時間延誤和取消的旅客只能在機場打地鋪睡覺，有些人用行李當枕頭，或是在行李傳送帶上休息。滯留的旅客擠滿了航站樓。

芝加哥歐海爾機場，包括美航、達美、美聯航、Allegiant、Frontier在內的主要航空公司都受到影響，這些航空公司通常用來顯示航班信息的螢幕都出現藍屏。

乘客歐文斯(Troy Owens)表示，他原本搭乘的聖地牙哥到芝加哥Frontier航班被取消了，還好很快重新預定的新的機票到芝城，幸運行程沒有受到太大推遲。

華府地區三座機場均受到影響，機場登機大排長龍。雷根國家機場(DCA)、杜勒斯國家機場(Dulles International Airport)都在社媒發文稱，多家航空公司登機系統故障，影響航班運行。

根據聯邦航空管理局（FAA）的通知，航班停飛是應航空公司要求而實施的全球停飛措施。已在空中的航班將被允許繼續飛往目的地。FAA也一度要求空中交通管制員告知空中的飛行員，航空公司目前正面臨通信困難。

多數航空公司在凌晨5時之前，恢復正常運作。

除了空中交通，地面交通也受影響。洛杉磯和長堤港口的貨運也受到延誤，美鐵（Amtrak）表示，這起故障導致其Pacific Surfliner信用卡交易無法進行，暫時只有Apple Pay、Google Pay、PayPay用於完成線上預訂。

紐約大都會運輸署(MTA)稍早表示，列車到站信息、車站倒計時器、用戶信息系統和MTA應用程式均受到影響。華府大都會運輸系統(WMATA)也發文表示，受影響的地鐵已經恢復正常運行，原本癱瘓的網站也在9時30分左右恢復正常。

馬里蘭州、維吉尼亞州使用電子過路繳費器(E-ZPass)的用戶也一度受到影響，馬州應急管理部門還因此發布了部分緊急狀態，以應對全州範圍的微軟斷網，包括提醒旅客檢查航班狀態，並預警E-ZPass服務可能延遲。

紐約拉瓜地亞機場19日下午仍有螢幕呈現藍屏狀態。(記者劉梓祁／攝影)
紐約拉瓜地亞機場19日下午仍有螢幕呈現藍屏狀態。(記者劉梓祁／攝影)

洛杉磯國際機場 阿拉巴馬州 大都會

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