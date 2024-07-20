我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普90分鐘演說遭評「冗長」川粉眼中帶淚→閉目養神

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

CrowdStrike更新出包 微軟大當機 航班大亂

編譯潘勛／綜合報導
微軟視窗系統19日因資安公司的失誤導致發生全球性的大當機，不少機場和個人電腦都出現完全死當的藍屏。圖為紐瓦克機場，許多航班因此延誤。（路透）
微軟視窗系統19日因資安公司的失誤導致發生全球性的大當機，不少機場和個人電腦都出現完全死當的藍屏。圖為紐瓦克機場，許多航班因此延誤。（路透）

資安公司「CrowdStrike」19日因更新安全軟體疏漏，造成全球數百萬微軟視窗軟體的用戶大當機，而且可能是史上最嚴重的一次全球當機，波及航空公司、銀行、醫院、政府機構、媒體等，部分用戶要恢復正常可能要耗時數周。這起事件並非網路攻擊，但凸顯了全球數位科技的相互倚賴和影響有多麼脆弱。

用戶電腦一片藍屏 影響數周 恐史上最嚴重

華爾街日報(WSJ)報導，從美國、中國到澳洲，凡使用視窗軟體的企業或個人用戶，都因CrowdStrike更新安全軟體，但程式碼有瑕疵，而致當機；許多受影響設備無法重新啟動，只能停在「藍屏當機」畫面。

紐約時報報導，這次廣泛當機非因網路攻擊，但足以顯示全球科技系統的大動脈遭岔斷時，傷害可以有多大。

WSJ報導，這次當機幾乎衝擊各行各業。許多金融機構、政府單位、大企業都傳出技術問題。一些醫院、校區表示，電腦死當，全美法院紛紛取消或延後庭訊。幸好金融市場營運大致正常，許多公司表示，系統正開始恢復。

僅因一家資安公司一次升級出包，就可以讓各行各業，由航空公司的報到櫃台，到顧問公司的會議室，都陷入數位黑暗時代，適足以再次警示全球科技交互依存有多深。谷歌2020年也發生大當機，鎖死數百萬台電腦，無法取得它們所需的工具。

19日的微軟視窗系統當機大災難，造成數千班機延誤或停飛，旅客行程大亂。（美聯社）
19日的微軟視窗系統當機大災難，造成數千班機延誤或停飛，旅客行程大亂。（美聯社）

19日的大當機另凸顯大力仰仗如CrowdStrike提供的集中化工具，可能產生的危機；雖然有大量的機構使用相同的資安工具可以讓他們偵測、封鎖網路攻擊更有效率；但由19日的大當機也顯示只要一次程式升級裡有漏洞，就可以立即癱瘓全球經濟許多部位。

CrowdStrike：不是安全事故 也不是網路攻擊

CrowdStrike執行長柯茲(George Kurtz)在X社媒平台貼文表示，這次當機的問題已經找到，也已進行修正，「這不是安全事故，也不是網路攻擊」。

柯茲表示，對這次造成客戶、旅客及一切受影響的人之困擾，十分抱歉。設在德州奧斯丁市的CrowdStrike有大約2萬9000個客戶，2019年公開上市。

芬蘭網安公司「Defused」的創辦人柯恩南(Simo Kohonen)表示，受影響的一些客戶很快就能復元、運作，但其他客戶只怕要花好幾周，端賴使用的系統而定，CrowdStrike提供的修復相當依賴手動，碰到一些案例，只怕很難大規模部署。

微軟表示，CrowdStrike軟體出錯，與該公司19日雲端服務碰到的問題，兩者不相干。微軟執行長納德拉(Satya Nadella)表示，公司正與CrowdStrike密切合作，提供技術指導，幫忙客戶讓系統再度上線。

19日的微軟視窗系統當機大災難，造成數千班機延誤或停飛。（美聯社）
19日的微軟視窗系統當機大災難，造成數千班機延誤或停飛。（美聯社）

微軟 資安 澳洲

上一則

川普提名演說 2度提台灣 指世界在第3次大戰邊緣

下一則

川普槍手行凶前做足功課 曾多次遙控無人機勘查現場

延伸閱讀

微軟大當機害全球陷入混亂 外媒稱史上規模最大前所未見

微軟大當機害全球陷入混亂 外媒稱史上規模最大前所未見
微軟視窗系統故障 波及銀行醫院星巴克

微軟視窗系統故障 波及銀行醫院星巴克
微軟藍屏航班大亂 華人滯留機場 改簽排隊一整晚

微軟藍屏航班大亂 華人滯留機場 改簽排隊一整晚
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃