三中閉幕 學者：公報暗示習近平將連任4屆

中共第20屆三中全會18日閉幕，中共總書記習近平主持講話。學者分析，依公報指2029年完成改革目標的時程，有可能為習近平做第四任作準備。（新華社）

中共 20屆三中全會18日閉幕，提出進一步全面深化改革總目標是「繼續改善和發展中國特色社會主義制度，並推動國家治理體系和治理能力現代化」，表示到2029年中共建政80周年時完成本次決定的改革任務。人事方面，免去中國前外長秦剛 的中共中央委員職務，但仍稱其為「同志」，還確認了前防長李尚福等三人遭開除中共黨籍的處分。

英國廣播公司(BBC)中文網援引澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛分析，「公報釋放了習近平 將連任四屆的信號」，其內容稱要「聚焦提高黨的領導水平和長期執政能力」，還提出2029年完成本輪改革目標，「意味著習近平將在2029年，也就是他的第四個任期內領導改革。」

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會）昨天在北京閉幕，中共總書記習近平（前一）等七常委步入會場。（新華社）

20屆三中全會15日至18日在北京召開，官媒新華社18日發布會議公報，表示全會由中共中央政治局主持，中共總書記習近平作了重要講話，全會聽取並討論了習近平作的工作報告，審議通過了「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」。

公報稱，三中全會提出，進一步全面深化改革的總目標是繼續改善和發展中國特色社會主義制度，並推動國家治理體系和治理能力現代化。內容包括聚焦建構高水準社會主義市場經濟體制，聚焦發展全過程人民民主、建設社會主義文化強國、提升人民生活品質、建設美麗中國，建設更高水準平安中國、提升中共的「領導水平和長期執政能力」，繼續把改革推向前進。

對於會議公報內容，經濟學人智庫高級分析師徐天辰對BBC中文網表示，會議結果符合預期，也就是三中全會是現有政策調整的延續，沒有任何跡象顯示中國將走向不同的政策方向。

公報稱「到2029年中華人民共和國成立80周年時，完成本決定提出的改革任務」，並強調進一步全面深化改革要貫徹堅持中共的全面領導，和在最後號召，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍。

公報稱，全會提出，要毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。要構建全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。

人事方面，三中全會決定，接受秦剛辭職申請，免去他中共中央委員職務，公報在敘述時稱其為「秦剛同志」。

另，審議並通過了關於中國前防長李尚福、火箭軍前司令員李玉超和火箭軍前參謀長孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告，確認之前對三人開除中共黨籍的處分。