新聞透視／推進、十五五 中共三中全會熱詞與新詞

中共20屆三中全會18日在北京閉幕。這是習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等在主席台上。(新華社)

中共 20屆三中全會18日閉幕，今次會議的主要成果，是審議通過「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，從會議透出的核心內容看，這對中共來說是一個政治成果，所以要求會後將之作為「重大政治任務」去貫徹落實。在政治基調之外去看這次全會，可以關心一下今次中共中全會的熱詞與新詞。

中共三中全會閉幕，最受中國民間關注的人物是前外交部長秦剛 ，會議公報中那一句話即時被送上微博熱搜榜一，秦剛終於平安落地。至於被追認處置決定、被逐出黨的前國防部長李尚福、前火箭軍 司令李玉超、前火箭軍參謀長孫金明，已經沒人再關心他們了。

中共20屆三中全會免去中國前外長秦剛中共中央委員職務。(路透)

這次全會的會議公報比較長，其中大部分段落是審議通過的全會決定的核心內容，當局都是透過這方式，先公布中共中全會決定的核心內容，擇日再公布決定稿全文。在中共中全會召開前，全面深化改革、中國式現代化是官方輿論的兩大熱詞，現在看來，改革方案未如之前民間、特別是經濟界議論的那麼誇張，可能重點放在財稅體制、城鄉融合、教育科技三大方面，暫時熱度不夠。

至於中國式再現代化，如果回頭讀中共19屆四中全會通過的「中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定」，會相信這回相關內容是上一決定的升級版。

對台工作、大國外交 都要推進

這次三中全會的熱詞，可確認為「推進」，這不僅是因為在決定稿標題中有此一詞，還表現在決定稿外，顯示主事者特別喜歡這個詞。首先是習近平要代表中共中央政治局向全會匯報中共20屆二中以來工作，這就發現大部分工作成果都用「推進」，其中除「統籌推進五位一體總體布局、協調推進四個全面戰略布局」外，民主法治是「紮實推進」，國防和軍隊建設用「有力推進」，港澳工作和對台工作是「繼續推進」，大國外交是「深入推進」。

熱詞「推進」，新詞「十五五」，說其是新詞，是指首度在中共中央文件中出現，未來會由新詞變成熱詞。「十五五」就是第15個五年規畫，在中共中全會會議公報中，有這麼一段，即在「全會分析了當前形勢和任務，強調堅定不移實現全年經濟社會發展目標」的後面，提出要求「總結評估十四五規畫落實情況，切實搞好十五五規畫前期謀畫工作」。很多人讀這段就跳了過去，但中央電視台作摘要時將之單獨列出，顯示那編輯是個老手。

中共20屆三中全會18日閉幕，會議公報誓言在2029年完成中國式現代化。圖為北京街頭的大屏幕報導這一會議的新聞。(路透)

十五五 呼應第2個百年目標

新詞「十五五」出現在這裡因何重要，是其透露出中未來一年的工作走向，將會有所跳躍。其一，五年規畫來自中共建政後仿蘇聯制的五年計畫，當計畫經濟轉為市場經濟後，計畫改為規畫。中國現在正實施的是第十四個五年規畫。

其二，按照傳統，中共中央全會一屆七次，其中五中全會要專門研究新的五年規畫。本來三中全會在去秋開，今秋開中共四中全會，明年開五中全會以五年規畫的決定為題，通過決定的後年3月全國人大會議，則通過新的第15個五年規畫。

其三，由於三中押後，四中和五中可能壓縮時間間隔，但五年規畫的前期工作要展開，所以三中全會不能不寫進新詞「十五五」，提出工作要求。

從這個新詞的角度，稍可理解中共三中全會決定，因強調一些時間目標，除了一定寫的「第二個百年奮鬥目標」，還提了「2029年中華人民共和國成立80周年」、以及2035年，那將是「十五五」規畫中，一定會提的近期和中期規畫目標。