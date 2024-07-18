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西維州和密西西比州所得最低 擁屋率卻分居全國第一、第三

編譯莊瑞萌／綜合報導
西維吉尼亞與密西西比州雖然所得偏低，但當地民眾擁有自住房屋比率卻最高。圖為西維州勞岡鎮公寓掛出「招租」的招牌。(美聯社)
西維吉尼亞與密西西比州雖然所得偏低，但當地民眾擁有自住房屋比率卻最高。圖為西維州勞岡鎮公寓掛出「招租」的招牌。(美聯社)

聯準會數據顯示，西維吉尼亞與密西西比州雖然所得偏低，但當地民眾擁有自住房屋比率卻最高，反觀紐約等高收入地區擁屋率則不高。專家認為，大城市民眾擁有房屋比率偏低，與當地房屋價格偏高有關。

CNN報導，擁有房屋常被視為美國夢的象徵，一個人購屋的容易程度與其居住州的財富程度相關，但若以個人財富與擁有房屋率比較時，卻可發現一個有趣的趨勢，許多房屋擁有率偏高的州，其收入水準卻較低，反之亦然。

從聯準會(Federal Reserve)數據發現，西維吉尼亞州每人平均收入為5萬2585元是全國第二低，但普查數據卻發現，當地擁有房屋率為77%，是所有50州中最高，收入最低的密西西比州，擁有房屋率也是全國第三高。

紐約、加州與麻州擁有全美最高的個人收入水準，卻也在全國擁房率最低的州之列。

房地產研究機構Altos Research創辦人賽孟森(Mike Simonsen)等人認為，房屋擁有率偏低的州，境內大都有大型城市，這些城市吸引了年輕、較容易流動的人口，而且與鄉村地區相比，能提供更多的租屋與多戶型住宅選擇。「大城市會吸引處於過渡期或成長階段的人，他們更偏好租賃或短暫停留，」賽孟森表示。這些城市，諸如紐約市與舊金山，不只會吸引全美買家，也吸引了國際買家，因而推高房價。

從聯準會的數據可發現，第一季售出房屋中位數價格42萬800元，西維吉尼亞州許多三至四房的房屋售價則都低於20萬元。反觀曼哈頓的房屋平均價值為110多萬元，舊金山則為129多萬元。

「都會研究所」(Urban Institute)住房政策中心創辦人古德曼(Laurie Goodman)表示，大城市及其周邊郊區的嚴格分區規定也限制了土地的使用方式，「因為限制了土地的使用，分區讓土地變得更加昂貴。」她也指出，大都市土地非常稀少，等於又推升購買房屋的成本向上。

西維吉尼亞州 聯準會 舊金山

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